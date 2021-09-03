كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية لجامعة المنصورة الجديدة للعام الدراسي2021/2022

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة توفير المعلومات حول البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية الجديدة (سلمان ـ الجلالة ـ العلمين ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، وإتاحتها للطلاب لمساعدة الطلاب في الاختيار الصحيح للبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالي بمستوى دولى من خلال شراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية هي جامعات ذكية غير هادفة للربح، وتُقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وسيكون لها دور بارز في خدمة قضايا التنمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

البرامج الدراسية لجامعة المنصورة الجديدة للعام الدراسي 2021/2022

تضم جامعة المنصورة الجديدة، كليات: (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا).

تشمل برامج الجامعة، مجال الأعمال ويضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، ومجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية)، ومجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية)، ومجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، ومجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعي)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، ومجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، ومجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).

وأشار الدكتور محمد عبدالحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، إلى أن الباب مفتوح لتلقي طلبات الطلاب للتقدم على الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية:

https://admission.egypt-hub.edu.eg/ وأن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية.

وأضاف منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأربعة يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).