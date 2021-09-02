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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توصيات وقرارات مهمة لاجتماع المجلس الاقتصادي الوزاري بمقر جامعة الدول العربية

سفير البحرين في القاهرة
سفير البحرين في القاهرة

ترأس سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام بن محمد الجودر، وفد مملكة البحرين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية (108)، التي عقدت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

 

وأقر المجلس خلال الاجتماع مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، المتضمنة متابعة تنفيذ قرارات الدورة (107)، بالإضافة إلى الإحاطة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية المرفوعة لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها الـ 31 التي تضمنت عددًا من القضايا ذات الأهمية التنموية التي شملت أهمها: التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة. إضافة إلى مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بإطلاق برنامج "نوابغ الفضاء العرب" وتقرير التقدم المحرز بشأن المجموعة العربية للتعاون الفضائي ومشروع القمر الصناعي العربي (813)، ومبادرتها بشأن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي.
 

كما أقر المجلس بعد الاستعراض محور أعمال الدورة حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأعمال التقدم في تنفيذ محاورها المتعددة، وأحدث اجتماعاتها التنفيذية والفنية، بالإضافة إلى برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (أفتياس) وأشاد المجلس بالدعم المقدم من كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وصندوق تنمية التجارة التابع للمؤسسة لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج.
 

كما تم تقديم الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على عرض تجربتها بشأن النافذة الوطنية للتجارة، ومقترحها لإنشاء مجلس للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، ومناقشة المجلس موضوع الاستثمار في الدول العربية، واستضافة دولة ليبيا في الدورة (19) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المقرر عقدها بتاريخ 7 و8 نوفمبر 2021 بمدينة طرابلس.
 

وقرر المجلس الوزاري دعم طلب دولة الإمارات العربية المتحدة استضافة الدورة (28) من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي عام 2023، ورحب باستضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة (27) هذا المؤتمر المقرر انعقادها خلال عام 2022.
 

وتم استعراض عدد من المواضيع الدورية المهمة للتعاون الإقليمي والدولي التي تضمنت الإطلاع على التقدم في استكمال التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 لأهميته لمتخذي القرار والباحثين بالعالم العربي، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني للتغلب على أزمته المالية التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية التعسفية وجائحة كورونا، والخطاب العربي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2021، بالإضافة إلى مستجدات الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك التي تعزز من مخرجات التعاون العربي.
 

كما استعرض المجلس مستجدات التعاون العربي الدولي وأكد على مواصلة الإجراءات للإعداد والتحضير لعقد الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، وعقد الدورة التاسعة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية خلال شهر سبتمبر 2021، وعقد مؤتمر رؤساء الجامعات العربية بالهند خلال عام 2021.
 

ورحب المجلس بما تم لدعم وتعزيز مخرجات العمل العربي في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وبإصدار تقرير "تعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي في المنطقة العربية" الذي تم إعداده بالشراكة مع عدد من أجهزة التخصص التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وبإنشاء المركز الإقليمي  للتمويل المستدام بجمهورية مصر العربية كآلية من آليات التمويل المستدام بالمنطقة العربية والأفريقية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية.


وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماعات السيد عبد الله عبد الحميد العرادي رئيس قسم علاقات الدول العربية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

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