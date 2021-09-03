شوبير يكشف تطورات مفاوضات الزمالك لضم النقاز

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس مفاوضات انضمام حمدي النقاز نجم الترجي السابق للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن مسوؤلي الزمالك عرضوا على اللاعب التنازل عن القضية مقابل التعاقد معه بقيمة اكبر من عقده السابق مع الزمالك ولكن اللاعب رفض تماما واكد انه مستعد للتنازل عن جزء من مستحقاته السابقة ولكن ان يتنازل عن القضية أمر مرفوض.

وأضاف شوبير أن الزمالك لديه حمزة المثلوثي في نفس مركز النقاز بالاضافة لـ حازم امام مستنكرا امكانية تعاقد الزمالك مع ثنائي تنوسي في نفس المركز دون الحاجة لذلك .

وتابع أن النقاز لديه عرض آخر مصري ولكنه ليس من بيراميدز .

وكان حمدي النقاز، حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، ضد الزمالك بأحقيته في الحصول على مليون و٢٠٠ ألف دولار، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وفسخ حمدي النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، في شهر ديسمبر 2019 ، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ميدو: عودة حمدي النقاز للزمالك مصيبة .. "عايزين توصلونا إيه"



في سياق متصل قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إن هناك شريحة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء، مستاءة من عودة التونسي حمدي النقاز، إلى الفريق مُجددًا.

وأضاف ميدو خلال تقديمه برنامجه "أوضة اللبس" المُذاع عبر قناة "النهار": "هناك شريحة كبيرة من جمهور الزمالك مستاءة جدًا أن حمدي النقاز سيعود لنادي الزمالك، لأكثر من سبب".

تابع: "أنا غير قادر على فهم عودة النقاز لنادي الزمالك، لدي مشكلة في استيعاب أن هناك أشخاصًا في الزمالك تريد عودته (ما الرسالة التي تريدون توصيلها)".



وواصل: "النقاز عندما كان في الفترة الأول مع الزمالك تسبب في مشاكل كثيرة جدًا، وقبل مباراة هامة جدًا في المغرب أخذ جواز سفره وتوجه إلى تونس بسبب مشكلة عائلية مع زوجته، ورفض المشاركة في المباراة، وأمير مرتضى منصور يشهد على ذلك، وسافر بدون إذن وكان يتخلف عن معسكرات الفريق".

استكمل: "النقاز رحل عن الزمالك في توقيت صعب وتقدم بشكوى للفيفا، الأهم من كل ذلك أن الأبيض يمتلك حمزة المثلوثي في نفس مركزه ويعد أحد أسباب فوزه بالدوري، كيف يفكر الزمالك في عودة النقاز؟".

أردف: "مجلس إدارة الزمالك يتحدث عن القيم والمبادئ، والنقاز عودته مصيبة وغير مقبولة للجماهير، ومن الناحية الفنية المثلوثي أفضل منه في الفترة الأخيرة".

أشار: "حمدي النقاز تحدى الزمالك في فيفا ورفض تخفيض دولار واحد من مستحقاته، اليوم النقاز يساوم الزمالك لكي يعود ويلعب إجباريا، والجماهير حزينة".

اختتم: "حمدي النقاز لو ارتدى قميص الزمالك سوف أقوم بتشجيعه، وأتمنى أنا وكل جمهور الزمالك، المفاوضات تفشل"