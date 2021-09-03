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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد العندور يعلن رحيل نجم الزمالك لـ البنك الأهلي..تفاصيل

صدى البلد

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رحيل كريم بامبو نجم الفريق لـ البنك الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” :"كريم بامبو في البنك الأهلي مقابل ١١ مليون جنيه.

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الزمالك يوجه رسالة شكر لـ رئيس الفيفا

تعليق حسين لبيب على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك السابق للسلة
 

أكد كابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أنه يجب محاربة التعصب في الرياضة المصرية بالعلاقات الطيبة بين روؤساء الأندية، مشيرا إلى أن تعاقد النادي الأهلي مع مدربين سابقين لدى نادي الزمالك نوع من أنواع الذكاء.

وأضاف الكابتن حسين لبيب، خلال حواره مع الاعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه جرى التعاقد مع لاعب جديد "سوسا" لتدعيم فريق السلة خلال المرحلة القادمة، قائلا: سيظل الزمالك ملكًا للصالات، ولا توجد مشكلة لدينا في تعاقد الأهلي مع المدرب الأسبق لنادي الزمالك.


وتابع أن الانتصار في الملاعب وليس في خطف اللاعبيين خلال الصفقات، ونحن نخطط للمرحلة القادمة ونفضل العمل بهدوء لحصد مزيد من البطولات للنادي الزمالك. 

الزمالك النادي الأهلي مليون جنيه خالد الغندور نادي الزمالك

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