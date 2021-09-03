الزمالك يوجه رسالة شكر لـ رئيس الفيفا

وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خالص الشكر والتقدير للسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على إرساله لخطاب تهنئة للنادي بمناسبة حصوله على درع الدوري الممتاز.

وكان إنفانتينو قد قام بتهنئة الزمالك مؤكدًا أن اللقب هو نتيجة العمل الجاد والشغف والالتزام موجها التهنئة لجميع المعنيين، وطالبهم بمواصلة العمل بروح الفريق".

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، وأنهى الفريق المسابقة برصيد 80 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة.

تعليق حسين لبيب على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك السابق للسلة



أكد كابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أنه يجب محاربة التعصب في الرياضة المصرية بالعلاقات الطيبة بين روؤساء الأندية، مشيرا إلى أن تعاقد النادي الأهلي مع مدربين سابقين لدى نادي الزمالك نوع من أنواع الذكاء.

وأضاف الكابتن حسين لبيب، خلال حواره مع الاعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه جرى التعاقد مع لاعب جديد "سوسا" لتدعيم فريق السلة خلال المرحلة القادمة، قائلا: سيظل الزمالك ملكًا للصالات، ولا توجد مشكلة لدينا في تعاقد الأهلي مع المدرب الأسبق لنادي الزمالك.

وتابع أن الانتصار في الملاعب وليس في خطف اللاعبيين خلال الصفقات، ونحن نخطط للمرحلة القادمة ونفضل العمل بهدوء لحصد مزيد من البطولات للنادي الزمالك.