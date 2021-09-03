حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 303 حالات بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة.. الشراء الموحد: استقبال 525 ألف جرعة لقاح جونسون آند جونسون غدًا

نشر “صدى البلد” عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضسة نرصد ابرزها فى التقرير التالي:
شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب
الصحة: تسجيل 303 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة
غدا.. الشراء الموحد: استقبال 525 ألف جرعة لقاح كورونا جونسون آند جونسون
هزيمة "سلمي علي" في ربع نهائي التايكوندو في بارالمبياد طوكيو
ينقذ حياة إنسان.. بلازما الدم كلمة السر لعلاج الأمراض المزمنة
موقف بطولي لمواطنين في الشارع بعد إنقلاب سيارة
أعذار تسقط صلاة الجمعة .. وعقوبة شديدة تنتظر تاركها 3 مرات
هند صبري: الرجالة بتبص لي وأنا عندى 13 سنة.. وتكشف أصعب مرحلة في حياتها
ضبط 402 طن أقماح فاسدة في حملات تموينية بالغربية