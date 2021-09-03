افتتاح دورة اتميدة الرياضية الكبرى عصر اليوم

تفتتح في الرابعة عصر اليوم الجمعة، فعاليات دورة اتميدة الرياضية السنوية الكبري في كرة القدم وذلك علي ملعب مركز شباب اتميدة بالدقهلية بمشاركة 28 فريق يمثلون محافظتي الدقهلية والشرقية، وبحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والرياضية والشخصيات العامة بالمجتمع.

وكان مجلس إدارة مركز شباب اتميدة قد استقر علي تشكيل اللجنة المنظمة العليا للدورة وتضم هاني السيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب اتميدة مشرفا عاما علي الدورة، محمود بيطح رئيسا للجنة المنظمة ،ياسر العوضي مديرا للدورة ،صلاح عطية بكر ،جمعة الشنبة، عزت زيدان، كامل السجاعي، عرفه الساهي ،صلاح راشد ، وليد صلاح ، حمدي طه، اعضاء، محمد صلاح أبو يوسف مقررا ،المستشار ايمن النفري ..مستشارا قانونيا ،وعيد فؤاد المستشار الإعلامي للدورة.

وستنطلق فعاليات الدورة بطابور عرض للفرق المشاركة في الساعة الرابعة عصرا ،يعقبها مباراة كيك بوكس، ثم يتم تكريم فريق اتميدة تحت ١٢ سنة الفائز بدورة ميت مزاح بالدقهلية.

على أن يعقبها إقامة مباراة ودية بين قدامي اتميدة والقري المجاورة ، يعقبها المباراة الافتتاحية للدورة والتي تجمع بين اتميدة والمناصافور الساعة 5.30 .

جاءت الفرق المشاركة في الدورة على النحو التالي:



اتميدة ،المنا صافور ،ابو نبهان، فيفا سبورت ،صفط زريق، ميت القرشي ،فيشابنا ،بشلا ،دنديط ، صهرجت الكبري ،كوم النور ، سنفا ، البوها ،صافور، كفر الروك ، ميت محسن ،بشالوش ، ميت فضالة، كفور البهايتة، شباب فهمي، دماص، طحا المرج ،كفر بهيدة، بهنباي ، شباب اتميدة ،سنتماي، سمبو مقام، كفر سرنجا.