وزيرة التجارة: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز كافة أوجه التعاون بين مصر والإمارات الشقيقة في مختلف المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستعراض عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وأبوظبي، مشيرة إلى أهمية تنسيق الجهود والتعاون الكامل في مواجهة كافة الأزمات الطارئة وبصفة خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حريصة على فتح أسواق ومجالات عمل جديدة بين البلدين خاصة وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك بين مصر والإمارات.

وأشارت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين ،وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية ،والصناعية، والترويجية ،بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

ولفتت جامع إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو مليار و596 مليون دولار، مشيرةً إلى أن الطرفان اتفقا على تشكيل فريق عمل من الجانبين لبحث سبل تفعيل التبادل التجاري بين مصر والإمارات وإعادة النظر في هيكل المنتجات المتبادلة بينهما بما يتناسب مع حركة التنمية الصناعية والتكنولوجية التي تشهدها مصر والإمارات حالياً.

وشددت جامع على الدور الهام لمجلس الأعمال المصري الإماراتي في تعظيم الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال، وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وأضافت أن الوزارة تتابع عن كثب مستجدات التجهيز للمشاركة المصرية بمعرض إكسبو دبي 2020 والذي سيتم افتتاحه نهاية الشهر الجاري حتى يخرج هذا الحدث الكبير بالشكل اللائق بمكانة مصر فضلاً عن إلقاء الضوء على التطور الملحوظ الذي تشهده مصر حاليا من خلال فعاليات ضخمة تجذب أكبر عدد من الزوار من مختلف الجنسيات لزيارة الجناح المصرى.

ومن جانبه أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية مع دولة مصر الشقيقة باعتبارها أحد اهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي يعد أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات لبحث سبل التعاون الممكنة بما يخدم التجارة بين البلدين، لافتاً إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على إنجاح المشاركة المصرية بمعرض اكسبو دبي 2020 والمشاركة بجناح متميز يعكس مكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليمي والعالمي.