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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر الشريف ينظم ندوة عن التشدد الديني بالتعاون مع جامعة سوهاج

فعاليات الندوة التثقيفية
فعاليات الندوة التثقيفية

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مع جامعة سوهاج، بعنوان "التشدد الديني - والرفق خلق إسلامي رفيع"، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وانتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، ومشاركة متميزة من محاضري الأزهر الشريف.

وفى كلمته رحب الدكتور مصطفي عبد الخالق، بضيوف الجامعة من الواعظين بالأزهر الشريف، من محافظتي سوهاج والأقصر، وقدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور نظير عياد أمين مجمع البحوث الإسلامية والدكتور سعيد عامر أمين عام مساعد المجمع للدعوة والإعلام الديني مؤكداً على الدور التوعوي الذى يقوم به الأزهر والجامعة تجاه منتسبيها والمجتمع الخارجي، من خلال استضافة المختصيين من العلماء ورجال الدين، لتصحيح المفاهيم الإسلامية والأحكام الشرعية المغلوطة لدي البعض، ونبذ التطرف والتشدد الديني الذي تعاني منه مجتمعاتنا العربية.

وأوضح، أن الندوة أكدت أن التشدد والعنف مخالف للفطرة الإنسانية ومناقض لقواعد كل الأديان السماوية، كما دعت إلى التمسك بمكارم الأخلاق فالله تعالي رحيم بخلقه، رؤوف بعباده، كريم فى عفوه، رفيق فى أمره ونهيه، ولا يكلف نفساً إلا وسعها. 

وأضاف صبري محمد، أن الندوة تحدثت عن مظاهر التشدد الديني وأسبابه وطرق معالجته، إلى جانب التأكيد على منهجية الإسلام التى تقوم على الرفق، اليسر، رفع الحرج والبعد عن التعسير، بالإضافة إلى إعادة النظر فى المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، والتنشئة الاجتماعية، وذلك عن طريق تشجيع الحوار الحر واحترام الرأي الآخر، وتوجيه طاقات الشباب نحو الانشغال بقضايا البناء والتنمية. 

وقالت انتصار أبو الدهب، إن ضيوف الندوة طالبوا بزيادة الجرعات الدينية والثقافية المقدمة للنشئ الجديد، لترسيخ التعاليم السمحة والقيم والمبادئ الصحيحة، القائمة على العدل والوسطية، ونشر سلوك الرفق واللين فى القول والفعل، وفى التعامل مع الأهل والأصدقاء، وسائر الكائنات. 

جدير بالذكر أن ضيوف الندوة قدموا نسخة من "التفسير الواضح" كهدية تذكارية من الأزهر الشريف، كما شارك بحضور الندوة كل من الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، كما أدار الندوة نقيب العاملين محمد نصر فراج مدير عام الموارد البشرية بالجامعة.

فعاليات الندوة التثقيفية
فعاليات الندوة التثقيفية
فعاليات الندوة التثقيفية
فعاليات الندوة التثقيفية
الندوة التثقيفية البحوث الإسلامية الواعظين الأزهر الأحكام

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