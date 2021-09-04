سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

بعد أكثر من قرن تقريبًا من غرق السفينة «تيتانيك»، تستعد نسخة جديدة منها للإبحار عبر المسار ذاته في المحيط الأطلسي الذي شهد الحادث المأساوي، بعد أن اصطدمت بجبل جليدي يوم 15 أبريل 1912؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 شخص، فيما نجا نحو 700 آخرون.

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"تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

بدأت شركة Blue Star Line الاسترالية، في بناء سفينة «تيتانيك 2» في سنغافورة، بتكلفة تقدر بـ500 مليون دولار، بمبادرة من رجل الأعمال والسياسي الأسترالي «كليف بالمر»، ومن المخطط أن تنطلق أولى رحلاتها في 2022.



وستحمل السفينة العملاقة، اسم «ار اس ام»، وستبدأ رحلتها بإحياء المسار القديم، وهو ما وُصف «بالفأل السيء»، حيث غرقت أولى رحلات السفينة الأولى في أبريل 1912، بين ميناء ساوثهامبتون الإنجليزي ونيويورك، لكن السفينة ستتحرك من سنغافورة إلى دبي، ومنها إلى ساوثهمبتون، ومنها تنطلق إلى رحلتها القديمة كأولي رحلاتها التجارية.



السفينة الجديدة مشابهة لنسختها الأصلية إلى حد كبير، ومزودة بتكنولوجيا متطورة ووسائل إنقاذ حديثة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بنائها عام 2022، وتتسع لـ2400 راكب، إضافة إلى 900 من الأطقم والبحارة، ومن المقرر بدء حجز التذاكر عليها قريبا، وكان مشروع إعادة بناءها قد واجه مشكلات كبيرة في الماضي، ليتوقف العمل عليها بعد أن أعلن عن الفكرة لأول مرة في العام 2012، وفي سبتمبر من هذا العام، أعلن مجدداً كليف بالمر، الذي يقف وراء المبادرة المثيرة للجدل، عن إستئناف أعمال البناء على السفينة، بعد أن تسبب في إيقافها نزاع مالي مع الحكومة الصينية في العام 2015.

ومن المقرر، أن تكون السفينة الجديدة نسخة مماثلة عن السفينة الأصلية، والتي غرقت منذ 107 أعوام عقب اصطدامها بجبل جليدي، ما أودى بحياة أكثر من 1,600 راكب على متنها.



ولتجنب وقوع كارثة متكررة، ستتجهز سفينة تيتانيك الثانية بكميات كبيرة من قوارب النجاة، حيث لم يكن لدى تيتانيك الأولى قوارب نجاة تكفي سوى لإنقاذ 1200 شخص فقط، على الرغم من أن سعتها القصوى 3500، وتم وضع قواعد تُلزم السفن بحمل ما يكفي من قوارب النجاة لجميع الركاب، وسيُلحم هيكلها كلياً، بدلاً من تركيب القطع ببعضها البعض، فضلاً عن اعتمادها على معدات ملاحة ورادارات حديثة، لكشف جبال الجليد التي تسببت في غرق السفينة الأصلية.

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