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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. ضبط شبكات دولية لترويج المخدرات تضم 142 عنصرا إجراميا

شعار شرطة أبوظبي
شعار شرطة أبوظبي

أطاحت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركائها بشبكات منظمة لترويج المخدرات تضم 142 عنصرا إجراميا من جنسيات مختلفة.

وضبطت بحوزة العناصر الإجرامية 816 كيلو جراما من المواد المخدرة في عدة قضايا عابرة للحدود.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية قال العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، إن رجال مكافحة المخدرات قاموا برصد ظاهرة إرسال الرسائل العشوائية عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي والتي كانت تحوي صورا ومقاطع فيديو ورسائل صوتية لترويج المخدرات وتدعي قدرة تلك العناصر الإجرامية على إيصال المخدر لأي مكان في الإمارات.

وأوضح أن زعماء العصابات استخدموا أرقام الهواتف الدولية لنشر الدعايات بشكل عشوائي لترويج المواد المخدرة ونتيجة لأعمال البحث والتحري تمكنت مديرية مكافحة المخدرات من الإطاحة بالمروجين المقيمين داخل الإمارات أثناء محاولتهم وضع المخدر في مواقع متفرقة للتسليم "لوكيشنات" لتوجه لهم شرطة أبوظبي ضربة موجعة قصمت ظهور المروجين وتجار المخدرات وتم ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود وإحالتهم للجهات القضائية.

وذكر أن الإجراءات الأمنية المتبعة والعمليات السرية التي نفذتها المديرية وفق خطط أمنية مستحدثة كان لها الأثر البالغ في الإطاحة بهذه الشبكات الإجرامية التي كانت تدار من خارج الإمارات لاستهداف الوطن وإغراق شبابه في براثن التعاطي.

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وأكد أهمية هذه الضبطيات في منع الخطر المباشر في حال تسويق هذه الكمية الهائلة من الممنوعات، لافتا إلى أن عناصر المكافحة مستمرون في أداء مهامهم لتوجيه الضربات الموجعة الواحدة تلو الأخرى، للتصدي للمروجين، وتفكيك خطوط الإمداد الساخنة من خارج الإمارات، وكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الوطن.

وأوضح أن هناك تنسيقا بين مديرية مكافحة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في هذه القضايا دوليا بالتنسيق مع سلطات الدول التي يقيم بها تجار المخدرات الرئيسيون.

شرطة أبوظبي شبكات منظمة ترويج المخدرات المواد المخدر العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات الامارات

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