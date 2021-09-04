الإثنين القادم.. وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان معرض الكتاب الرابع

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، الإثنين القادم، معرض الكتاب الرابع بالمحافظة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بساحة المركز الثقافي ببورسعيد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية.

وأكدت عبد الدايم - في تصريح اليوم /الجمعة/ - أن معرض الكتاب الرابع ببورسعيد من أهم فعاليات الاحتفالات باختيار المدينة الباسلة عاصمة الثقافة المصرية، ويساهم في استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية، ودعم صناعة الكتاب والنشر، ويتضمن مبادرة ثقافتك كتابك التي تشمل الكثير من العناوين القيمة وتتراوح أسعارها بين جنيه إلى 20 جنيه، ويعد انطلاقة لمعارض الكتاب بالمحافظات؛ حيث يفتتح بالتزامن معرض كتاب بنادي القضاة بمحافظة المنيا.

ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار 12 يوماً متصلة حتي 17 سبتمبر، ويقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، وتنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة تم استيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للمشاركة به؛ حيث يضم 38 جناح عرض، بمشاركة 51 دار نشر خاصة، بالإضافة إلى 6 من قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف الصحفية، وتضم المساحة الإجمالية؛ مسرحا مكشوفا لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة، ويبلغ عددها 25 فعالية تتنوع بين عروض فنية لفرق الفنون الشعبية وأنشطة للأطفال، موسيقى عربية وتراثية ولقاءات فكرية.

وتقام يوم الثلاثاء القادم ندوة بعنوان قناة السويس (قنال لا تعرف المحال) للكاتبة سماح أبو بكر عزت، والدكتور حمدي سليمان، كما يتم تنظيم حوار مفتوح، الأربعاء المقبل، مع الدكتور سمير فرج وتقديم محمد الدسوقي، وستقام الخميس القادم أمسية لشعر الفصحى بمشاركة (أحمد الأقطش- أحمد السيد أحمد يوسف عزت- السيد السمري- سامح درویش۔ سلمی محسن۔ سید منصور- شيماء أحمد - غادة أبو عيد - محمد المغربي- نزار بيومي. هشام عبد الجواد وتديرها سمية الألفي).

وتنظم وزارة الثقافة، الجمعة المقبلة، حوارا مفتوحا مع الشاعر السيد الخميسي والشاعر محمد عبد القادر ويديرها عمرو بركات، وكذلك حوارا مفتوحا يوم السبت 11 سبتمبر مع الكاتب الروائي شريف عارف ويحاوره علي الفرماوي، أما الأحد 12 سبتمبر ستنظم ندوة القصة القصيرة في بورسعيد "قراءات وشهادات" بمشاركة (إبراهيم صالح السيد العبادي- جمال فراج- حسن خلف حسين- سمية الألفي- سهام الوهيبي- سهير درویش- صلاح عساف- منى الجبريني- منى الديب) ويديرها محمد المغربي، وكذلك مناقشة لرواية (رابطة كارهي سليم العشي) للكاتب الروائي سامح الجباس بمشاركة الناقد أحمد يوسف عزت ويديرها عاطف عبد الرحمن.

ويشهد يوم الإثنين 13 سبتمبر حوارا مفتوحا مع الدكتور محمد الباز ويحاوره الدكتور محمد عفيفي، ويوم الثلاثاء 14 سبتمبر ستقام احتفالية بالخطاط الكبير خضير البورسعيدي بمشاركة الفنان محمد بغدادي، وسيتم يوم الأربعاء 15 سبتمبر مناقشة حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل بمشاركة الكاتب السيد زرد، وكذلك مناقشة (المقاومة في بور سعيد.. ذاكرة وطن) للكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، بمشاركة الدكتور طارق منصور يوم الخميس 16 سبتمبر، وأمسية شعر العامية الجمعة 17 سبتمبر بمشاركة (أحمد أبو المعاطي- أحمد عطوة- أحمد مجدي- أميرة محسن- أميرة يحيى- أيمن سالم- صفاء الشريدي- عادل الشربيني- عزة إبراهيم- محمد حجازي- محمد رؤوف- محمد فاروق- محمد موسی- هاني عیسی) ويديرها السيد منصور.