نشرة المنوعات.. لقاح كورونا يعالج السرطان.. وجسم غامض يقتحم المجرة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثريين حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

من قلب ظلمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من المحتمل أن يخرج النور لمرضى السرطان، وذلك من خلال لقاح إسترازينكا حيث قال العلماء إن التكنولوجيا المستخدمة في لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا لـ كورونا قد استخدمت لتصميم لقاح يمكن أن يساعد في علاج السرطان.

أصيبت أم شجاعة بحروق من الدرجة الثالثة فيما يزيد عن 43% من جسدها بعد اندلاع حريق في منزلها بواشنطن في أكتوبر من العام الماضي.

لا نجم ولا كوكب.. جسم غامض يقتحم المجرة والعلماء في حيرة من أمره



تبقى المجرة والفضاء تحت أنظار العلماء دومًا لاستكشاف كل ما يحدث في الكون، وخلال تلك المراقبة شعر علماء الفلك بالحيرة تجاه جسم غامض يندفع عبر مجرة ​​درب التبانة أطلقوا عليه اسم "الحادث".

العثور على جثة فتاة مقطوعة الرأس في حاوية قمامة بسوريا

كشفت وسائل إعلام محلية سورية أنه عثر على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر في إحدى حاويات القمامة بضواحي العاصمة السورية دمشق.

موقف مرعب.. سيدة توثق لحظة ابتلاع ثعبان لحيوان أبوسوم.. فيديو

عثرت امرأة تستكشف الأدغال على ثعبان ضخم يبتلع حيوانًا بينما يتدلى من شجرة فوق أحد أشهر شواطئ سيدني.

تحتاج لـ دواء بـ 240 ألف جنيه شهريا.. ضمور العضلات الشوكي يزحف لقلب الطفلة آيسل

قرت الأم عينها بطفلتها فور ولادتها جميلة معافى لا تتألم كباقي الأطفال في مهدهم، ولكن لم يدوم هذا الحال طويلًا فقد تبدلت العافية بـ طفرة جينية تأكل في جسد "أيسل" شيئًا فـ شيئًا، لتنضم إلى جيش الأطفال المرضى بـ ضمور العضلات الشوكي.