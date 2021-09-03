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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: لدينا اتصالات على مستوى عالٍ مع حركة طالبان

أرشيفية
أرشيفية

صرح السفير الروسي في كابول، دميتري جيرنوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو على اتصال مع أعضاء حركة طالبان المحتملين في الحكومة الأفغانية الجديدة، لكنها لا تتدخل في شؤون البلاد.

وقال جيرنوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: لدينا اتصالات عمل مع طالبان، بما في ذلك وعلى مستوى عالٍ، نتعاون معهم، أولاً، بمسائل ضمان أمن سفارتنا والعاملين فيها. نتعاون معهم بشأن تسفير المواطنين الروس...نعم، بكل هذا ساعدتنا طالبان، ويجب التأكيد أن هذا تم على مستوى عالٍ بما فيه الكفاية، بما في ذلك ومن جانب أولئك الذين، كما فهمنا، سيكونون جزءاً من جهاز الدولة. لكن بالطبع، لا زلت غير مستعد بعد لذكر أسمائهم، ولا أي شيء، لأن تشكيل الحكومة لم يعلن بعد".

وأكد السفير الروسي في كابول، أن روسيا لا تعتزم توريد الأسلحة للسلطات الأفغانية الجديدة.

وشدد في الوقت نفسه على أن مثل هذه الاتصالات لا تشكل تدخلا في شؤون أفغانستان.

وأضاف جيرنوف :"نحن بالطبع.. لا نتدخل بأي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية".

وقال رداً على سؤال بهذا الشأن: "لا، لا يوجد حديث عن هذا الأمر".

وفي وقت سابق، أعلن الجانب الروسي أن موسكو قد ترسل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان.

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