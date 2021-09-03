نهال حافظ: نسبة السمنة زادت بعد انتشار فيروس كورونا

قالت الدكتورة نهال حافظ، صاحبة مبادرة زواج بلا سمنة، بالتعاون مع شركة أون تارجت فارما، إن نسبة السمنة زادت بعد انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت حافظ خلال حوارها مع برنامج “3 ستات” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، قررت إطلاق مبادرة زواج بلا سمنة، لبدء العروسين حياتهم حياة صحية بدون مشاكل.

وتابعت الدكتورة نهال حافظ قائلة: "بنات وشباب كتير بتزورنى قبل الزواج عشان التخسيس، وبالنسبة للسمنة ضارة للبنات لانها تسبب تكيس المبايض وبالتالي تأخر الحمل".

ولفتت الدكتورة نهال حافظ، أن كروس التخسيس الذى تقدمه يختلف بين الرجال والسيدات.

وكان قال الدكتور خالد أحمد غزالي، خبير تغذية علاجية، إن السبب الرئيسي للإصابة بمرض السمنة هو تناول السكريات والنشويات، معقبًا: "اللي عايز يخس يبطل سكر ونشويات، هيلاقي نفسه يخس بشكل مباشر".

وأضاف خبير تغذية علاجية، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نسبة الجلوكوز في الدم ترتفع بعد تناول الطعام، فيقوم الأنسولين بإدخال الجلوكوز إلى الخلايا لحرقة أو تحويله إلى دهون، كما أن الأنسولين يعمل على حجب هرمون الشبع، وبالتالي يشعر مريض السمنة بالجوع، رغم تناوله الكثير من الطعام.

وأشار خبير تغذية علاجية، إلى أن أفضل شيء لخفض الوزن هو تناول الألياف الطبيعية التي تقلل الشهية من خلال امتلاء البطن، وتقليل امتصاص السكريات والدهون، بدون أي أعراض جانبية.

