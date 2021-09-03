عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهال حافظ: نسبة السمنة زادت بعد انتشار فيروس كورونا

الدكتورة نهال حافظ
الدكتورة نهال حافظ

قالت الدكتورة نهال حافظ، صاحبة مبادرة زواج بلا سمنة، بالتعاون مع شركة أون تارجت فارما، إن نسبة السمنة زادت بعد انتشار فيروس كورونا.

 

وأوضحت حافظ خلال حوارها مع  برنامج “3 ستات” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم  ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، قررت إطلاق مبادرة زواج بلا سمنة، لبدء العروسين حياتهم حياة صحية بدون مشاكل.

 

وتابعت الدكتورة نهال حافظ قائلة: "بنات وشباب كتير بتزورنى قبل الزواج عشان التخسيس، وبالنسبة للسمنة ضارة للبنات لانها تسبب تكيس المبايض وبالتالي تأخر الحمل".

 

ولفتت الدكتورة نهال حافظ، أن كروس التخسيس الذى تقدمه يختلف بين الرجال والسيدات.

وكان قال الدكتور خالد أحمد غزالي، خبير تغذية علاجية، إن السبب الرئيسي للإصابة بمرض السمنة هو تناول السكريات والنشويات، معقبًا: "اللي عايز يخس يبطل سكر ونشويات، هيلاقي نفسه يخس بشكل مباشر".

وأضاف خبير تغذية علاجية، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،  أن نسبة الجلوكوز في الدم ترتفع بعد تناول الطعام، فيقوم الأنسولين بإدخال الجلوكوز إلى الخلايا لحرقة أو تحويله إلى دهون، كما أن الأنسولين يعمل على حجب هرمون الشبع، وبالتالي يشعر مريض السمنة بالجوع، رغم تناوله الكثير من الطعام.

وأشار خبير تغذية علاجية، إلى أن أفضل شيء لخفض الوزن هو تناول الألياف الطبيعية التي تقلل الشهية من خلال امتلاء البطن، وتقليل امتصاص السكريات والدهون، بدون أي أعراض جانبية.
 

مبادرة زواج نسبة السمنة السمنة فيروس كورونا نتشار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

طالبان تتراجع بعد تكبدها خسائر فادحة في ولاية "الأسود الخمسة"

اللجنة خلعت قناع المروءة|مرتضى منصور يوجه رسالة لـ زوجة الراحل علاء علي

بمشاركة بيرسي تاو.. جنوب إفريقيا تتعادل مع زيمبابوي في تصفيات كأس العالم

لويس ميكيسون يساهم في تعادل موزمبيق مع كوت ديفوار في تصفيات المونديال

بعد تقدم طالبان في بنجشير.. إيران توجه رسالة لجميع الأطراف في أفغانستان

السودان.. تدمير كلي وجزئي طال نحو 17500 منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

كاميرا أمام كل بيت.. خبير أمني يشيد بمبادرة «صدى البلد» لمنع الجريمة

بـ شوكة طعام.. التفاصيل الكاملة لقتل فتاة لوالدتها العجوز داخل شقتهم بالمرج

بعثة منتخب مصر تطير إلى الجابون لخوض تصفيات كأس العالم 2022.. صور

غلق وتشميع مركز "سمكري البني ادمين" بمدينة نصر.. شاهد

إعلان جديد من الكويت بشأن استئناف الطيران مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

المجاعة تضرب إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. والمواطنون ينهبون مستودعات الغذاء "فيديو"

فيديو جراف.. رونالدو كبير هدافي العالم

حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ