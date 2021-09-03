نهال حافظ تقدم كورس تخسيس مهم للمقبلين على الزواج

كشفت الدكتورة نهال حافظ، صاحبة مبادرة زواج بلا سمنة، بالتعاون مع شركة أون تارجت فارما، تفاصيل كورس التخسيس خاصة للمقبلين على الزواج.

وقالت حافظ خلال حوارها مع برنامج “3 ستات” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، إن المقبلين على الزواج يحتاجون التخسيس فى وقت سريع، معقبة:" الرجل بيخس أسرع من المرأة لكن إرادة المرأة أقوى".

وتابعت الدكتورة نهال حافظ قائلة:" بنات وشباب كتير بتزورنى قبل الزواج عشان التخسيس، لذلك كورس التخسيس بيكون مكثف وحسب الحالة".

ولفتت الدكتورة نهال حافظ، أن كروس التخسيس الذى تقدمه يختلف بين الرجال والسيدات، وتضيف إليه نظاما غذائيا معينا.