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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

غلق مسجد عمر بن الخطاب بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

الاوقاف
الاوقاف

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الجمعة  غلق مسجد عمر بن الخطاب بناحية سلامون قبلي - الشهداء بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

 

وأكدت الوزارة على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد ، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك ، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة .

 

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، بعدد من الأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة الشرقية بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، والشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية، وبمراعاة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية.

برامج التدريب الإقليمي
وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بوزير الأوقاف والحضور، مشيدًا بجهوده الوطنية دعويا ومجتمعيا ، مشيرًا إلى أن الوزارة شهدت تطورًا ملحوظًا لم يسبق له مثيل بسبب هذا الجهد المضاعف المبذول من جانب وزير الأوقاف.

 

وفي كلمته هنأ وزير الأوقاف محافظ الشرقية والأئمة والحضور بالعيد القومي للمحافظة، موجهاً خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه المتواصل بتحسين الأحوال المادية والعلمية للأئمة ، موضحًا أن الزيادة الأخيرة زاد معها إجمالي دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة من الحاصلين على الدكتوراه 236,99%، ليصبح (4775,54) جنيه بدلًا من (1417,1) جنيه في حين بلغت زيادة الإمام المعين على الدرجة الأولى من الحاصلين على الدكتوراه نحو (3943,05) جنيه، ليصبح الإجمالي (6692,22) جنيه بدلًا من (2749,17) جنيه، فيما بلغت أقل زيادة لأحدث إمام معين على الدرجة الثالثة من حملة الليسانس نحو (2658,44) جنيه، ليصبح الإجمالي (4075,54) جنيه بدلا من (1417,1) جنيه.

 

مبينا أن الوزارة قامت بتحسين أوضاع الأئمة المالية بزيادة في بدل صعود المنبر قدره (1000) جنيه في يناير 2016، وزيادة ثانية قدرها (600) جنيه لحملة الليسانس، و(800) جنيه لحملة الماجستير، و(1000) جنيه لحملة الدكتوراه في يونيو 2019، وزيادة ثالثة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه، و(300) جنيه لحملة الماجستير، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجي البرنامج الرئاسي في يناير 2021.

 

كما أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين لبرنامج الإمام المفكر للانتقال من فكر النخبة إلى فكر المجتمع ، وأن الهدف من هذا البرنامج هو التحول بالإمام من متلقٍ لقضايا الفكر المستنير والمتجدد لمنتج لقضايا التجديد ، موضحًا أن دورات برنامج الإمام المفكر ستكون متخصصة وشديدة التميز ومتقدمة المستوى.
 

كورونا وزارة الأوقاف برامج التدريب الإقليمي أوضاع الأئمة المالية وزير الاوقاف مديرية أوقاف الشرقية الإمام المفكر

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