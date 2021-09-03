كريم مدور: إنشاء محطات تحلية المياه أقل تكلفة من معالجتها ونقلها

تحدث المهندس كريم مدور المدير العام لشركة (ماتيتو) إدارة ومعالجة المياه، ، عن أهمية إنشاء محطات تحلية المياه وفارق التكلفة بينها وبين نقل المياه للمدن الساحلية.



وأضاف كريم مدور خلال حواره مع برنامج “مشروعات مصر” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية حنان موج، أن مصر فى حاجة إلى محطات تحلية المياه فعليا، معقبا:" إنشاء محطات تحلية على المدن الساحلية خصوصا أرخص من نقل المياه إليها من النيل".

وتابع المدير العام لشركة (ماتيتو) إدارة ومعالجة المياه، إن الشركة مستمرة في عقد مباحثات مع الشركات العقارية، لتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي، سواء بالقاهرة الجديدة أو المدن السياحية.

وأوضح أن الشركة أنجزت العديد من المشروعات القومية، منها مشروع محطة الجلالة وهي أكبر محطة تحلية في مصر بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب يوميًا.

وكان أشاد النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي بإستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج.

وأكد الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحلية المياه أمر هام جدا فى ظل أزمة المياه ، وبالتالى فإن لجوئنا لتطبيق التكنولوجيا في تحلية المياه مهم جدا حتى لانفاجىء بأن لدينا أزمة مياه شرب.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن معظم محافظات مصر تطل على السواحل وهى البحر المتوسط والأحمر ، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن تحلية المياه مكلفة ولكن الأهم عمل دراسات تشمل التصنيع والمجتمعات التى سيوجه لها هذه المياه.