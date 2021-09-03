الإسكان: مصر تخطط لتحلية المياه لـ 50 سنة قادمة.. فيديو

كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، جهود الدولة المصرية لتحلية المياه وإنشاء محطات التحلية.



وأوضح سيد إسماعيل خلال حواره مع برنامج مشروعات مصر المذاع على فضائية صدى البلد، وتقدمه الإعلامية حنان موج،أن مصر تخطط لتحليه المياه للـ 50 سنة القادمة، وتقوم على 4 محاور اساسية أهمها الزيادة السكانية.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن الدولة تضع ملف تحلية المياه على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أنه تم مضاعفة الطاقة الخاصة بمحطات تحلية المياه بنحو 17 ضعفا.

وأضاف سيد إسماعيل أن مصر لديها العديد من محطات تحلية المياه التي تعمل بطاقة كبيرة جدا، حيث تم الانتهاء من بعضها، وجار العمل في المحطات الأخرى.

وكان أشاد النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي بإستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في مصر والوصول إلى أفضل النتائج.

وأكد الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحلية المياه أمر هام جدا فى ظل أزمة المياه ، وبالتالى فإن لجوئنا لتطبيق التكنولوجيا فى تحلية المياه مهم جدا حتى لانفاجىء بأن لدينا أزمة مياه شرب.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن معظم محافظات مصر تطل على السواحل وهى البحر المتوسط والأحمر ، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن تحلية المياه مكلفة ولكن الأهم عمل دراسات تشمل التصنيع والمجتمعات التى سيوجه لها هذه المياه.