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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم التصريح بالحب بين المخطوبين ..الإفتاء تجيب

صدى البلد

حكم تصريح المخطوبين لبعضهما بالحب ؟ ..قال الدكتور عمرو الورداني  مدير عام إدارة التدريب بدار الإفتاء وأمين دار الفتوى انه عادة ما يكون نوع الحب الذي يستعمله المخطوبين هو النوع الذي فيه تعبير عن الحب مع إشارات تدل على تمني التواصل الجسدي وهذا بالطبع لا يجوز وحرام شرعا لأن كثرته قد تؤدي الي عدم الالتزام بالضوابط الشرعية للخطوبة  كما انه مخالف للأعراف والتقاليد ولكن اذا كان التعبير عن الحب بالنوع  الذي يعبر عن التقدير والاحترام أو النوع  الأخر الذي يعبر عن الإعجاب أو بداية تعلق القلب بالشخص فذلك مباح شرعا .

وأكد ان خلال إجابته على سؤال ورد لدار الإفتاء يقول "ما حكم أن يصرح المخطوبين لبعضهما بكلمات الحب والإطراء والإعجاب " عبر فيديو على  قناتهم على اليوتيوب لفظ الحب أو استخدام الحب له عدة أشكال أولها أن يظهر الحب على شكل تقدير واحترام كالصديق يقول لصديقه أنه يحبه أو الأخ لأخته وذلك يدل على تقديره واحترامه له .

وأشار  أن هناك نوع أخر من الحب الذي يتعلق بميل القلب والذي يكون مشفوع بحالة من حالات التواصل الجسدي وهذا يعني أن يعبر الفرد عن حبه للأخر مع التمني بأن يكون هناك حالة من حالات التواصل الجسدي والنوع الثالث من الحب وهو الإعجاب والذي يعبر عن بدايات ميل القلب 

و كشف انه ولا بد الحكم في هذا الموضوع بعد الشرح المفصل لأنواع التعبير عن الحب لأنه  لا يجوز الحكم بالعموم ولكن  يكون الحكم عن طريق  التعبير في السياق نفسه مثلا "قول الخطيب لخطيبته "أنا بحبك "وذلك في وقت متأخر من الليل بطريقة معينة فهذا قد يذهب الي النوع الثاني والذي يعبر عن ميل في التواصل الجسدي وهذا بالطبع لا يجوز .

وأوضح ان وجود ميل قلبي أو مشاعر بين الطرفين هو أمر بيد الله لا دخل للمرء في وهو امر يحبذ بين المخطوبين ولكن السلوك الذي يتبع هذه المشاعر هو الذي لابد أن يكون في الحدود التي وضعها الله والا يكون فيه  أي نوع من التجاوز الحسي .

 

حكم التصريح بالحب بين المخطوبين حكم تبادل الصور بين المخطوبين الملامسات الجسدية بين المخطوبين حكم الكلام الفاحش بين المخطوبين حدود التعامل بين المخطوبين

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