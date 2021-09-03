مصرع شاب بطلق ناري بأسوان لخلافات التنقيب عن الذهب

لقي شاب مصرعه عقب إصابته بطلق ناري بعد اختلافه مع مجموعة من الأشخاص أثناء التنقيب عن الذهب بأحد المناطق الجبلية بمركز إدفو شمال أسوان.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطارا يفيد بمصرع شخص يدعي إسلام 22 سنة بطلق ناري بأحد المناطق الجبلية بإدفو، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث لفرض السيطرة الأمنية بكافة أشكالها وضبط العناصر الإجرامية، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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هذا فيما صرح الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أنه الجامعة حققت المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن.

وتعد جامعة أسوان مصنفة الأولى على الجامعات المصرية ومن ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم طبقا لتصنيف تايمز هاير ايدكوشين والذي يعتمد على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

وأشار الدكتور أيمن عثمان أن الحفاظ علي القمة أصعب من الوصول إليها حيث يأتي ذلك الإنجاز الجديد الذي يضاف إلي رصيد إنجازات جامعة أسوان العملية والبحثية هو حصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة علي مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والإنشائية ومدي علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي.

وأضاف أيمن عثمان بأن جامعة أسوان حصلت على العديد من الألقاب العلمية والبحثية من بين الجامعات العالمية مؤخرا مما اكسبها سمعة أكاديمية طيبة من بين الجامعات ، ويأتى ذلك تتويجا للمجهودات المجتمعية والعلمية والبيئية والبحثية التى تقوم بها جامعة أسوان حتى أصبحت صرح علمى وبحثى بجنوب الصعيد، حيث وصل عدد كليتها إلى21 كلية ومعهد الدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.

هذا فيما كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بتفقد مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل للوقوف ميدانياً على معدلات ونسب التنفيذ من أجل الإسراع بعجلة العمل بها إستعداداً لتشغيل المنظومة الجديدة وذلك برفقه الدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان.

وقد تفقد نائب المحافظ مستشفى إدفو العام لمتابعة ما يجرى بها من أعمال حيث تم التنسيق لأدخال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة للمستشفي والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلي 93 % بتكلفة تصل لأكثر من 500 مليون جنيه ليخدم هذا الصرح الطبي حوالي نصف مليون نسمة.