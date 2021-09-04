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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحان العربي للجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتابع الان غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، استعدادا لبدء توزيعها على طلاب الثانوية العامة في العاشرة صباحا.

ويتم نقل جميع أوراق الأسئلة والاجابة الخاصة بـ امتحان اللغة العربية من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في حراسة مشددة بالتعاون مع كافة الجهات السيادية في الدولة.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية وذلك لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي ، و يستمر زمنه من  العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا

كما يؤدي اليوم طلاب مدارس المتفوقين امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)  لشعبتي العلوم والرياضيات و يستمر من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا

ويؤدي اليوم أيضا طلاب مدارس المكفوفين  امتحان اللغة العربية الورقة الاولى والذي يستمر من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا
 

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تنسيق الجامعات ٢٠٢١ … عميد آداب القاهرة : شرطان لالتحاق طلاب الثانوية العامة بقسم اللغة الانجليزية

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محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: مديرية التعليم تحصد المركز الرابع بمسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات والمنطقة الأزهرية تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية والمحافظ يوجه برحلات لمركز حسن حلمي

 

ومن جانبها شددت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 ، قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، كالتالي:

  • تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.
     
  • أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.
  • الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.
  • سيتم حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.
  • التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.
     

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة 2021 الراسبين في 3 مواد لن يكون لهم أحقية في دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، سيخوضها عدد 160 ألف طالب و طالبة على مستوى الجمهورية. 

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