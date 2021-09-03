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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة: مديرية التعليم تحصد المركز الرابع بمسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات والمنطقة الأزهرية تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية والمحافظ يوجه برحلات لمركز حسن حلمي

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت محافظة الوادي الجديدعدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

منطقة الوادي الجديد  الازهرية تستعد لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

عقد الشيخ أحمد عبد العظيم عمرو، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اجتماعًا مع رؤساء ووكلاء لجان الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة، والتي من المقرر عقدها يوم السبت المقبل 4 سبتمبر 2021م، وتنتهي يوم 13 سبتمبر الجاري. 

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وشدد عبد العظيم، على أهمية الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان، ونبه بضرورة توفير الحراسة اللازمة وعدم السماح مطلقا لأولياء الأمور أو أي شخص التواجد أمام اللجان ولابد من توزيع العمل على السادة المساعدين والملاحظين وكل من صدر له قرار الندب قبل عقد الامتحان، والتأكد من صلاحية أجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة الكشف عن الحرارة وتوافر الكحول والمطهرات والتأكد من الالتزام بالكمامات من الجميع واختيار أفضل  المتخصصين في المواد العربية والشرعية لامتحان الطلاب في القرآن الكريم والحديث شفويًا.

 ولفت عبد العظيم، إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات من كل الموجودين داخل اللجان حفاظا على سلامة وأمن الجميع وتوزيع أدوات التعقيم للطلاب وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان ونظافة مقار اللجان ودورات المياه.

تعليم الوادي الجديد يحصد المركز الرابع بمسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات 

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة الأخصائي المثالي للمكتبات عن العام الدراسي 2020/ 2021 م.

 

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه بالتعاون مع توجيه المكتبات والمشاركة في المسابقة الوزارية نجحت نصرة سيد محمود يوسف، من مدرسة "المعصرة" الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية في حصاد المركز الرابع على مستوى الجمهورية بالمسابقة والتي جرى تنفيذها (on line) نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وجاءت المسابقة تحت عنوان كفاءات ومهارات أخصائي المكتبات في ظل البيئة الرقمية.

ووجه الدكتور جمال، التهنئة لأسرة المكتبات وإدارة الداخلة التعليمية للجهد المبذول للوصول لهذا المركز مهنئا مدرسة المعصرة الإعدادية على هذا التميز.

محافظ الوادي الجديد يوجه بتنظيم رحلات لمركز حسن حلمي

وجه اللواء محمد الزملوط  محافظ الوادي الجديد بضرورة تنظيم رحلات لذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم من مراكز وقري المحافظة لزيارة مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة .

واستقبل المركز اليوم الخميس وفد من أبناء قريتي جورمشين بباريس وبولاق بالخارجة للتعرف على الخدمات والبرامج العلاجية والتأهيلية والرياضية المختلفة التي يقدمها المركز.

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