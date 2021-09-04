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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون الفقه والهندسة الفراغية فى الدور الثاني

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف، عن جدول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بقسميها الأدبى والعلمى لسنة ( 1442 هـ / 2020- 2021 ).

وتبدأ اليوم السبت الموافق 4 سبتمبر امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، للقسم الأدبي والعلمي.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الفقه والتوحيد، بينما يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021

وأعلن الأزهر الشريف نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث بلغت في القسم الأدبي 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة للنجاح 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وأعلن وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألف و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.


وتابع: "كانت هناك ست محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية ، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر.

الازهر الشريف امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021 القسم الأدبي امتحانات الثانوية الأزهرية

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