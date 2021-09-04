محافظ بني سويف يتابع الجهود المكثفة للعثور على جثمان فتاة أطواب الغريقة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود المكثفة التي تنفذها قوات المسطحات المائية للبحث عن الفتاة ( من ناحية قرية أطواب – مركز الواسطى ) التي غرقت "الثلاثاء الماضي " في النيل عند شارع 51 طراد النيل في الواسطى ، والتي لم يتم العثور عليها حتى الآن ، معربا عن خالص عزائه لأسرة الطفلة الفقيدة \، سائلا المولي عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان ، وأن يعجل بالعثور على جثمانها في أقرب وقت ممكن

وأكد المحافظ على أن الجهود مازالت مستمرة، وأن غرفة عمليات المحافظة متواصلة بشكل دائم مع غرفة عمليات مديرية الأمن ، للوقوف على مستجدات الوضع ، من خلال التعاون وتقديم الدعم المطلوب ، ومشددا على أن الأجهزة المعنية لم ولن تدخر جهدا للعثور على جثمان الطفلة الغريقة.

حيث أكدت غرفة العمليات بمديرية الأمن أنه يجري تكثيف البحث عن جثة الفقيدة على مدار الـ 4 أيام الماضية وحتى اليوم ، من خلال تمشيط مجرى النيل من الواسطى حتى الجيزة ، وذلك عن طريق لانش الإنقاذ النهري وعنصر إنقاذ ، وذلك على مدار الساعة، إضافة إلى أنه تم التواصل مع محافظة الجيزة للمشاركة في جهود البحث.

كما تجدر الإشارة إلى أنه فور الإبلاغ عن الواقعة "يوم الثلاثاء الماضي " قامت المسطحات المائية بتحريك طاقم الإنقاذ النهري حتى فجر الأربعاء وتم الدعم بطاقم آخر لمواصلة البحث حتى اليوم الجمعة ، ولم يتم العثور على الجثة حتى الآن ،خاصة مع ارتفاع منسوب مياه النيل وسرعتها في هذه الفترة من العام ، وذلك جعل الجثة تسير بسرعة غير طبيعية.