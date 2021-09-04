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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع الجهود المكثفة للعثور على جثمان فتاة أطواب الغريقة

محافظ بني سويف يتابع الجهود المكثفة للعثور على جثمان فتاة أطواب الغريقة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود المكثفة التي تنفذها قوات  المسطحات  المائية للبحث عن الفتاة ( من ناحية قرية أطواب – مركز الواسطى )  التي غرقت  "الثلاثاء الماضي "  في النيل عند شارع 51 طراد النيل في الواسطى ، والتي لم يتم العثور عليها حتى الآن ،  معربا  عن خالص عزائه لأسرة الطفلة الفقيدة \، سائلا المولي عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان ، وأن يعجل بالعثور على جثمانها في أقرب وقت ممكن

وأكد المحافظ على أن الجهود مازالت مستمرة، وأن غرفة عمليات المحافظة متواصلة  بشكل دائم مع غرفة عمليات مديرية الأمن ، للوقوف على مستجدات الوضع ، من خلال التعاون وتقديم الدعم المطلوب ، ومشددا  على أن الأجهزة المعنية لم ولن تدخر جهدا للعثور على جثمان  الطفلة الغريقة.

حيث أكدت غرفة العمليات بمديرية الأمن أنه يجري تكثيف البحث عن جثة الفقيدة على مدار الـ 4 أيام الماضية وحتى اليوم ، من خلال تمشيط  مجرى النيل من الواسطى حتى الجيزة ، وذلك عن طريق لانش الإنقاذ النهري وعنصر إنقاذ ، وذلك على مدار الساعة، إضافة إلى أنه تم  التواصل مع  محافظة الجيزة للمشاركة  في  جهود البحث.

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كما تجدر الإشارة إلى  أنه فور الإبلاغ عن الواقعة "يوم الثلاثاء الماضي " قامت المسطحات المائية  بتحريك طاقم الإنقاذ النهري حتى فجر الأربعاء وتم الدعم بطاقم آخر لمواصلة البحث حتى اليوم الجمعة ، ولم يتم العثور على الجثة حتى الآن  ،خاصة مع ارتفاع منسوب مياه النيل وسرعتها في هذه الفترة من العام ، وذلك جعل الجثة تسير بسرعة غير طبيعية.

بني سويف محافظة الجيزة محافظ بني سويف الجيزة غرفة عمليات يوم الجمعة

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