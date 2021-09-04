سيدة تتعرض للسحل في المنوفية ومصدر أمني يوضح الحقيقة.. فيديو

تداول عدد من الأهالي فيديو يوضح فيه سحل سيدة علي الارض والتعدى عليها بالضرب في وجود سيارة لسيارة الشرطة وقوات من الأمن.

حيث يوضح الفيديو ظهور سيدة ووجود رجلين قاما بالاعتداء عليها بالضرب والسب وعقب ذلك تم سحلها علي الارض وتم توثيق الفيديو ورفعه علي مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي.

فيما أكد مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية أن الواقعة حدثت منذ يومين أمام إحدى قاعات الافراح بمدينة سرس الليان ومن اعتدى علي السيدة هو خالها وتم تحرير محضر بقسم الشرطة، وبعد ذلك تم التنازل عن المحضر والصلح بين الطرفين.

وتابع، أنه يتم التحقيق في الواقعة من قبل مديرية الأمن بعد انتشار الفيديو لبيان حقيقة الواقعة. وسبب الخلاف.