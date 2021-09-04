لمواجهة الزحام..عمرو أديب يوجه مناشدة من أجل المواطنين لمحافظ البنك المركزي

قال الإعلامي عمرو أديب، أن البنوك المصرية ناجحة ومضمونة، مؤكدا أن النظام المصرفي المصري متميز، لكن لدي رجاء وطلب من جميع البنوك المصرية لمواجهة الشكوى من الزحام في البنوك.

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مشهد الزحام أمام البنوك لا بد من وضع حل له.

البنوك المصرية تحقق أرباح كبيرة

وتابع عمرو أديب، أن البنوك المصرية تحقق أرباح كبيرة، لذا لا بد من حل يريح الناس، مؤكدا أن مشهد خارج البنك خاصة مع إرتفاع درجات الحرارة، أصاب البعض بالضيق والشكوى والتعب خاصة من كبار السن.

وأشار أديب إلى أنني أهيب بمحافظ البنك المركزي بشكل إستثنائي أن يتم زيادة مواعيد العمل بالبنوك، ومن الممكن أن يتم عمل مواعيد ليلية .