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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأجهزة الأمنية بالمعادي تعيد طفلًا ضل الطريق إلى أسرته

شعار وزارة الداخلية
شعار وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إعادة طفل ضل الطريق إلى أسرته بالمعادي، وذلك في إطار الدور الإنساني لوزارة الداخلية.

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وكان قسم شرطة المعادي بالقاهرة قد تلقى بلاغا من شخص مقيم بدائرة القسم بعثوره على طفل ضال بأحد الطرق بدائرة القسم. 


وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واتخاذ كافة إجراءات البحث عن أهليته، حيث أمكن تحديد هوية والدته وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، وباستدعائها قررت بأنه حال توجه نجلها لشراء بعض المستلزمات ضل الطريق، وتم تسليمها الطفل، وتعهدت بحسن رعايته.


من جانبها، أعربت والدة الطفل عن شكرها وتقديرها للدور الإنساني الذي قام به رجال الشرطة في التواصل معها وإعادة نجلها لها.

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