مباريات السبت للاعبي منتخب مصر فى بطولة أمم إفريقيا لتنس الطاولة

يخوض اليوم السبت لاعبو منتخب مصر لتنس الطاولة رجال وسيدات منافسات بطولة إفريقيا لتنس الطاولة فى الكاميرون وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو منتخب مصر لتنس الطاولة منافسات الفردى رجال وسيدات إضافة إلى منافسات الزوجي.

ومثل منتخب مصر لتنس الطاولة في بطولة أمم إفريقيا كل من : عمر عصر وأحمد صالح وخالد عصر ومحمد البيلي ومحمد شومان وشادي مجدى، على مستوى الرجال.

فيما يضم منتخب السيدات لتنس الطاولة فى بطولة أمم إفريقيا كلا من : دينا مشرف ويسرا حلمى وفرح عبد العزيز والتوأم مروة ومريم الهضيبى إضافة إلى هنا جودة.

مصر تفوز على نيجيريا

ونجح منتخب مصر للرجال لتنس الطاولة في الفوز على نيجيريا بنتيجة 3-2 في نهائي بطولة أفريقيا، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، في الكاميرون ليتوج المنتخب ببطولة إفريقيا للفرق للمرة الـ13 في تاريخه.

وجاءت أحداث سير المباراة النهائية التي لعبت من خمس مباريات كالتالي: سقط أحمد صالح في المباراة الأولى أمام النيجيري أرونا كواردي المصنف 19 عالميا بنتيجة 1-3 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج المباراة التي حسمها أرونا كالتالي: 11-7، 9-11، 11-9، 11-9 لتتقدم نيجيريا في المباراة 1-0.

ونجح عمر عصر المصنف 36 عالميا التعادل لمصر بعد فوزه على لاعب نيجيريا أولاجيد أوموتايو بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج المباراة التي حسمها عصر كالتالي : ( 9-11، 11-7، 11-8، 11-7).لتصبح النتيجة الإجمالية بين مصر ونيجيريا 1-1.

وأحداث المباراة الثالثة كانت بين محمد البيلي ولاعب نيجيريا بوده أبيودن، التي شهدت إثارة في أحداثها بعد أن امتدت إلى خمسة أشواط، لكن البيلي لاعب مصر نجح في حسم المباراة لصالحه بعد الفوز بالشوط الخامس بنتيجة 11-9، ليفوز بالمباراة 3-2، وجاءت نتائج المباراة المثيرة التي حسمها البيلي كالتالي: ( 11-7، 14-12، 911، 8-11، 11-9). وبذلك تتقدم مصر في المباراة بنتيجة 2-1 في عدد المواجهات بينهما.

المباراة الرابعة كانت بين عمر عصر المصنف 36 عالميا وأرونا كواردي، وتقدم عمر في أول شوطين بنتيجة 11-8، 11-7، لكنه خسر الشوطين الثالث والرابع، بنتيجة 7-11، 5-11، ليتعادل اللاعبون 2-2، ويتم اللجوء إلى شوط خامس وفاصل.

وجمعت المباراة الخامسة بين كلا من أحمد صالح والنيجيري أولا جيد أوموتايو، حيث تقدم صالح في الشوط الأول بنتيجة 11-6، وواصل تفوقه وفاز بالشوط الثاني بنتيجة 11-2، وحسم الثالث لصالحه بنتيجة 11-5، ليمنح مصر البطولة.