عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قد نذهب لاستفتاء

اتحاد الشغل التونسي: قيس سعيد هو من سيحدد مدة المرحلة الانتقالية الحالية

صدى البلد

رجح الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، الذهاب إلى تنظيم استفتاء للخروج من الوضع الراهن، دون أن يحدد موضوع الاستفتاء المقترح. وفق ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

 

وأضاف أن الرئيس قيس سعيد هو من سيحدد مدة المرحلة الانتقالية الحالية، مؤكدا أهمية "الخروج من الوضعية الحالية"، وملتمسا العذر لرئيس الدولة "في التأني".

إلى هذا، قال إن "الأهم اليوم هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وكيفية تجسيم تشغيل الشباب والقضاء على الفقر على أرض الواقع، حتى لا يبقى الأمر مجرد شعارات".

إعفاء مدير إقليم الأمن الوطني في تونس بعد احتجاجات شارع الحبيب بورقيبة

تونس.. الحرائق تلتهم أكثر من 9 آلاف هكتار من الغابات

وأضاف أن بلوغ التنمية في تونس يستوجب بناء الثروة، "وهو أمر يتم ببناء الاقتصاد عبر إرساء حكومة قادرة على ذلك".

وفي 25 يوليو الماضي اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية، قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما، وإعفاء رئيس حكومة تونس من مهامه وتولي السلطة التنفيذية.

وتترقب تونس إعلان قيس سعيد لخريطة الطريق التي ينوي تنفيذها وتكليف رئيس حكومة جديد.

تونس قيس سعيد اتحاد الشغل اتحاد الشغل التونسي الرئيس التونسي التونسي

موضوعات متعلقة

تونس.. الحرائق تلتهم أكثر من 9 آلاف هكتار من الغابات

تونس .. قيس سعيد يكشف تورط برلمانيين في نهب الأموال العامة

ترشيحاتنا

انفجار طائرة درون داخل فم تمساح مفترس.. شاهد

سمارت تكشف عن سيارتها الـSUV الكهربائية الجديدة

فضل صلاة الفجر .. تكفر كل ذنوبك بـ4 شروط

علاج الصفراء عند حديثي الولادة سريعا

11 سبتمبر.. الظهور الأول لـ رونالدو فى البريميرليج ودورى الأبطال

اتحاد الشغل التونسي: قيس سعيد هو من سيحدد مدة المرحلة الانتقالية الحالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

موقع استخباراتي يكشف عن تحرك مصري بشأن الملء الثالث لسد النهضة

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

أمطار متوقعة| الأرصاد توضح حالة الطقس وحقيقة تعرض مصر لأعاصير

أول تعليق من السودان بشأن الهجوم على سد النهضة

شعبة الخضراوات تكشف سبب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم

دار الإفتاء: مسألة رؤية الله تعالى وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

فيديو جراف.. نجم الزمالك لـ كرة السلة الجديد لعب في إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ