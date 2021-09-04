اتحاد الشغل التونسي: قيس سعيد هو من سيحدد مدة المرحلة الانتقالية الحالية

قد نذهب لاستفتاء

رجح الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، الذهاب إلى تنظيم استفتاء للخروج من الوضع الراهن، دون أن يحدد موضوع الاستفتاء المقترح. وفق ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأضاف أن الرئيس قيس سعيد هو من سيحدد مدة المرحلة الانتقالية الحالية، مؤكدا أهمية "الخروج من الوضعية الحالية"، وملتمسا العذر لرئيس الدولة "في التأني".

إلى هذا، قال إن "الأهم اليوم هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وكيفية تجسيم تشغيل الشباب والقضاء على الفقر على أرض الواقع، حتى لا يبقى الأمر مجرد شعارات".

وأضاف أن بلوغ التنمية في تونس يستوجب بناء الثروة، "وهو أمر يتم ببناء الاقتصاد عبر إرساء حكومة قادرة على ذلك".

وفي 25 يوليو الماضي اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية، قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما، وإعفاء رئيس حكومة تونس من مهامه وتولي السلطة التنفيذية.

وتترقب تونس إعلان قيس سعيد لخريطة الطريق التي ينوي تنفيذها وتكليف رئيس حكومة جديد.