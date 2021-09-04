حملة إزالات فى المهد بغرب الأقصر...صور

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بأنه تم رصد مخالفة تعد على أرض زراعية.

يأتى ذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد



وأوضح عاشور بأن المخالفة عبارة عن تعدي بعمل اعمدة خرسانية على مساحة ١٠٠م٢ بناحية حوض ال ٦٠ الملاحة إصلاح الوابورات ، تم إزالة جميع الاعمدة على كامل المسطح



واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.



تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز ومدير جمعية إصلاح الوابورات.

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