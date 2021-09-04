تفاصيل جديدة في ذبح سيدة لطفلتها ببولاق الدكرور

واصلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في ذبح سيدة لطفلتها البالغة من العمر عام ونصف حيث استمعت النيابة لاقوال زوج المتهمة والد الطفلة المجني عليها والذي قرر في التحقيقات انه فوجيء بجريمة زوجته خاصة انه لا يوجد سبب يدفعها لذلك.

واضاف والد الطفلة ان زوجته تعاني منذ فترة من اضطرابات وعدم اتزان نفسي ورجح ان يكون ذلك سبب ارتكابها الجريمة.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية التكميلية حول الواقعة والتحري حول تلق المتهمة علاج نفسي من عدمه.

كانت تخلصت ربة منزل في الجيزة من ابنتها البالغة من العمر عام ونصف ذبحا بمنطقة بولاق الدكرور بحجة أنها شقية وأرهقتها.

وحملت الأم المتهمة جثة طفلتها الرضيعة إلى المستشفى، وأخبرتهم أن ابنتها سقطت من أعلى سلم العقار ولفظت أنفاسها الأخيرة، إلا أن قوات الشرطة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت من ضبط الأم المتهمة وتم التحفظ عليها، وأخطرت النيابة العامة في الجيزة التي باشرت التحقيقات، وناظرت جثة الطفلة وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت قيادة العميد علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، أن بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول طفلة عمرها قرابة عام ونصف مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، بمجرد تلقي البلاغ انتقل فريق من مباحث الجيزة إلى مكان الواقعة، وتبين أن هناك شبهة جنائية، بالفحص والتحري توصلت القوات إلى أن الأم وراء القتل، وأنها تخلصت منها وتركت جثتها في المستشفى وفرت هاربة.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن قوة من مباحث الجيزة تمكنت من ضبط الأم المشتبه فيها، بمواجهتها اعترفت بالجريمة، وجاء فى محضر الشرطة أنها اعترفت بالواقعة قائلة: "قتلتها عشان شقاوتها.. مسكت السكين وذبحتها"

وبسؤال الزوج، والد الطفلة الضحية، قال في محضر الشرطة إنه كان في عمله وأنه متزوج الأم منذ 6 سنوات ولهما طفل آخر، 5 سنوات، ولا يعرف سبب قيام الأم بذلك الفعل، مضيفا أنها مؤخرا تعاني من اضطرابات نفسية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.