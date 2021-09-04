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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان: غلق وتشميع مجمع طبي وضبط 496 وحدة دوائية متنوعة مخالفة

جانب من حملات التفتيش
جانب من حملات التفتيش بصحة أسوان

قامت مديرية الشئون الصحة بشن حملة تفتيش إستهدفت المرورعلي مركز طبي للعيون وعيادات تخصصية غير مرخصة داخل مدينة أسوان

 

وأسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع مجمع غير مرخص لعيادات تخصصية (عيون - باطنة)، كما تم المرور على مركز طبي للعيون ونجحت الحملة في ضبط (٤٩٦) وحده دوائية متنوعة مخالفة منها مخدر الكيتامين غير صالح للإستخدام الآدمي مهرب غير مسجل ومحظور تداوله ،ومخدر النالوفين المدرجين بجداول قانون مكافحة المخدرات، ومنها أدوية متنوعة غير صالحة للإستخدام الآدمي ، وأدوية مهربة غير مسجلة ومحظور تداولها .

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هذا بالإضافة لعبوات خاصة بوزارة الصحة ، والتأمين الصحي محظور تداولها خارج المنظومة الحكومية، وأدوية محظور الإتجار بها وبيعها خارج المؤسسات الصيدلية، وقد تم ضبط تلك الكميات المذكورة وتحريزها ، وحرر محضر بالمخالفات ، وقيده جنح أمن دولة طوارئ لإحالته إلى النيابة العامة المختصة ومباشرة التحقيقات.

 

وكانت الحملة برئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلي ، والدكتورة هبة سيد إسماعيل مدير إدارة العلاج الحر وبعضوية الدكتور مصطفى الأسمر، والدكتور مصطفى الصغير ، والدكتورة زينب حسن مأموري الضبط القضائي ، بجانب سحر مصطفى باحثة بإدارة العلاج الحر وبتعليمات من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة وبتوجيهات العميد محمد الدجوي بهيئة الرقابة الإدارية وبتنسيق مع هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام .

 

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  لجنة وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمرور على المشروعات الجارى تنفيذها بقرى مركز نصر النوبة وهو الذى إستمراراً للمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

 

وأوضح رئيس وحدة حياة كريمة المهندس ناجح مصطفى فى تصريحاته بأنه قد تم المرور على 3 مجالس قروية هي بلانة وأبوسمبل وعنيبه منها مشروع مجمع خدمات بلانة الجارى إنشاءه من ضمن 9 مجمعات بمركز نصر النوبة ويقع على مساحة 900 م2 وبتكلفة 10 مليون جنيه حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مديرية الشئون الصحية بأسوان اخبار المحافظات

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