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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينضم إلى بعثة منتخب مصر في الجابون

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة، وصول محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي وقائد منتخب مصر، إلي الجابون للانضمام إلى معسكر المنتخب إستعدادا للمشاركة معه في مواجهة الجابون غدا الأحد ضمن منافسة الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

 

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول، أمام الجابون، بعد غيابه أمام أنجولا، بسبب قيود كورونا.

 

وفاز منتخب مصر على أنجولا، بهدف دون رد، الأربعاء الماضي، في بداية مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.

 

بينما خسر منتخب الجابون أمام ليبيا، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم.

 

وتأكد غياب كلا من رمضان صبحي، بسبب إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليمني، ومحمد النني بسبب تعرضه لإصابة عضلية، خلال مباراة ودية مع فريقه آرسنال.

 

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون كالتالي:
 

محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح .

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