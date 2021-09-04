هدية تذكارية مقدمة من طلاب مصر لوزير الأوقاف لجهوده في التجديد

قال الدكتور محمود فؤاد، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الدينية، إن وزارة التربية والتعليم تساهم في بناء شخصية المواطن المصري، منوها أن الوزارة تكرس جهودها للعملية التعليمية القائمة على تنمية المهارات.



وأضاف، محمود فؤاد، في كلمته خلال احتفالية تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة بين الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تنسق مع كل مؤسسات الدولة للنهوض بالانسان المصري وخاصة الطلاب والشباب فهم عماد الأمة.

وأكد أن التنسيق مع وزارة الأوقاف، أتى بمثاره المنشودة، وحقق نجاحا غير متوقع لتدريب المعلمين على الفكر الوسطي خاصة وانهم يتعاملون مع أبنائنا سواء أطفال وشباب في المراحل التعليمية المختلفة وقد لاقت دورات التدريب صدى واسع واشاد بها كثير من المعلمين الذين شاركوا في هذه الدورة التدريبية الذين اكدوا انها اضافت لهم الكثير والكثير عن الفكر الوسطي المستنير .

وفي نهايه كلمته قدم مستشار وزير التربية والتعليم هدية تذكارية مقدمة من طلاب مصر لوزير الأوقاف لجهوده الكبيرة في التجديد ونشر الفكر الوسطي المستنير .