الأماكن والمساحات والأسعار والأقساط.. كل ما تريد معرفته عن الاسكان الاجتماعي والمتوسط والتمويل العقاري

من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتهيئة جميع الخدمات الممكنة، تسعى الدولة لدعم جميع فئات المجتمع في العديد من المجالات الصحة والتعليم وأيضًا توفير وحدات سكنية ملائمة، عن طريق التمويل العقاري، وتيسير وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمرتفع.

وضمن سعي الدولة لتخفيف العبء على المواطن المصري، تعلن وزارة الاسكان، عن وحدات الاسكان ضمن مشروعات مخططة ومؤهله ليحيا المواطن بها حياه كريمه، كل وفق مستواه الاجتماعي بدء من محدودي الدخل وحتى الطبقة العليا بأسعار منخفضة ومناسبة، مع توفير خدمات "أسواق تجارية، وحضانات، ومدارس، وملاعب، ووحدات صحية، ومناطق خضراء، ومساجد، وكنائس".

نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات العملاقة الضخمة التي لم نشهد لها مثيل من قبل، ويأتي أحد تلك المشروعات مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي ساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان للشباب، بتوفير مسكن مناسب يشمل جميع سبل الحياه الكريمة.

أصبح المواطن الآن يشعر بتحول كبير في حياته، وتقدم المعيشة، فضلاً عن التحولات الجذرية في البنية التحتية، ووفقًا لما قاله هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة حولت بسرعة البرق المناطق العشوائية غير الآمنة إلى مناطق سكنية متطورة ومخططة على أعلى مستوى عالمي تم دمجها في المناطق العمرانية، وقامت الدولة بنقل سكان تلك المناطق لتحقيق حياة كريمة في المسكن، والحفاظ على صحة سكانها والارتقاء بمستوى معيشتهم، والمستوى الثقافي والاجتماعي لهم.

مشروع الاسكان الاجتماعي لمحدوي الدخل

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، مشروعات سكنية في عدد 22 مدينة جديدة منها " طيبة الجديدة، اسيوط الجديدة، السويس، السادات، الطور، سوهاج الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، دهب، بورسعيد، الشروق، أكتوبر الجديدة، بدر".

تطلق وزارة الاسكان ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي 720 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من 355 ألف وحدة، ويتم تنفيذ المشروع الواحد على مدار خمس سنوات في كافة المحافظات، ليصبح المشروع الأضخم في تاريخ جمهورية مصر العربية، والذي ساعج على توفير 3 مليون فرصة عمل.

الإعلان الجديد لوحدات الاسكان الاجتماعي

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مباردى الرئيس عبدالفتاح السيسي، "سكن لكل المصريين2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، يوم 8 أغسطس الماضي، ومستمره حتى 9 سبتمبر الجاري، في 19 محافظة، بمساحات مختلفة للوحدات وأسعار متنوعة.

أماكن الإعلان الجديد والمساحات.

طرح الصندوق شقق محدودي الدخل ضمن مبادرة الرئيس السيسي في المحافظات التالية: " دمياط، شمال سيناء، الأقصر، الوادي الجديد، أسوان، الاسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، أسيوط، بني سويف، الفيوم، مرسى مطروح، البحيرة، الغربية".

ويتم طرح الشقق ضمن المباردة بمساحات بدء من 75 مترًا، و 90 مترًا، وهناك وحدات جاهزة للتسليم الفوري وآخرى سيتم تسليمها بعد 3 سنوات من الآن.

أسعار الوحدات

تتوع أسعار الوحدات السكنية ضمن الاعلان الجديد لمشروع الاسكان الاجتماعي، وفقًا للمساحات المختلفة، حيث تصل سعر الوحدة ذات مساحة الـ 75 مترًا، إلى 164 ألف جنيه، بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا، ويصل مقدم الحجز لـ 10 آلاف جنيه.

والوحدات التي يبلغ مساحتها الـ 90 متر، تتنوع أسعارها وفقًأ للمحافظة المتواجد فيها، حيث يكون تكلفتها 184 ألف ومقدم حجز 12 ألف جنيه في محافظات "الفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد"، ويبلغ سعرها 197 ألف جنيه، بمقدم حجز 12 ألف جنية، في محافظات "الإسكندرية والاسماعيلية والشرقية والمنوفية، وكفر الشيخ والغربية والبحيرة ومطروح وشمال سيناء"، وأخيرًا يصل سعرها إلى 310 ألف بمقدم حجز 15 ألف و 500 جنيه في محافظات " أسيوط وقنا وبني سويف الجديدة".

أقساط الدفع

تبدأ أقسام الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، من 400 جنيه للشقق الـ75 مترا والتى بلغ سعرها 164 ألف جنيه، و700 جنيه للشقق التى وصل سعرها لـ184 ألف جنيه، بينما الوحدات التى سجلت 197 ألف وصل القسط الشهري لـ750 جنيه.

يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4500 جنيه للأعزب، والحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة 6000 جنيه شهريًا، على أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه.

مشروعات الإسكان المتوسط

طرح البنك المركزي المصري، مبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بفائدة 3% لمدة 30 عامًا، والتي بدء تطبيقها منذ 12 يوليو الماضي، حيث بدء الحجز من الأول من أغسطس الماضي، مستمرًا حتى 9 سبتمبر الجاري، ويكون الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوي القدرات الخاصة.

أماكن المشروع

طرح البنك المركزي المصري، مبادرته في مدن: "بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة، البداري، بورفؤاد"لتكون الوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

المساحات والأسعار

تختلف مساحات الوحدات السكنية وبالتالي تتنوع أسعارها: حيث يصل سعر الوحدة ذات الـ 100 متر، بالدور الأرضي إلى 471 ألف جنيه، والوحدة ذات الـ 110 متر بسعر 503 ألف بالدور الأري والأخير، و 519 ألف بالوحدات المتكررة، ومساحة الـ 120 متر بسعر 546 ألف جنيه بالدور الأخير و 563 الف بالأدوار المتكررة.

يتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمه 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشهر بدءًا من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، حيث سيتم سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

طرق السداد

تم تخصيص نظامين للسداد في مشروع الإسكان المتوسط :الأول أقساط ثابتة لمدة 30 سنة، والنظام الثاني قسط متزايد بفائدة 7% سنويًا.

ووفقا للنظام الأول يكون الحد الأدنى للدخل 3500 جنيه للوحدة الـ100 متر، والتى وصل سعرها لـ471 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري الثابت 1390 جنيهًا، أما الشقة الـ120 مترًا، يكون ثمنها 563 ألف جنيه، والحد الأدنى للدخل 4200، ويكون القسط الشهري 1662 جنيهًا شهريًا، طوال فترة التمويل التي تصل لـ30 سنة.

وفي النظام الثاني الخاص بالسداد، فهو وفقا لمبادرة التمويل العقاري أيضًا بفائدة 3%، لكن القسط الشهري سيتم زيادته 7% سنويا، حيث يصل قسط الوحدة الـ100 متر لـ511 جنيهًا، والوحدة الـ110 أمتار لـ546 جنيهًا إلى 563 جنيهًا، والوحدة الـ120 مترًا بين 611 جنيهًا، و593 جنيهًا.

تشهد هذه الأقساط زيادة سنوية 7% طوال فترة التمويل والتى تصل لـ30 سنة.

شروط الحجز

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم على طلب لوحدات الاسكان المتوسط منها:

1- التوجه لأقرب مكتب بريد لشراء كراسة شروط سكن متوسط الدخل اعتبارا من 15 أغسطس.

2- يجب لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

3- عدم الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة مدعومة من المشروعات السابقة.

4- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب من محدودي الدخل يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهرياً.

5- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة من محدودي الدخل يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهرياً.

6-الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأعزب من متوسطي الدخل يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً.

7-الحد الأقصى لصافى 168 ألف جنيه سنوياً للأسرة من متوسطي الدخل بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً.

8- الحد الأدنى لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.

9- تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل بين 100 و120 م2.

10- تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة لمحدودى الدخل تتراوح بين 75 و90 م2.

11-تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه لمحدودي الدخل.

12- يتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.

13-يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل.

14- سيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة.

15- يسدد باقي قيمة الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً.