تموين الدقهلية تقود حملة مفاجئة على المخابز بـ ميت غمر

قاد المحاسب السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية يرافقه عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وعلى حسن مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ومصطفى عوض ومحمد حسين المفتشان بالمديرية حملة تموينية مكبره بمبت غمر .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين لتحقيق أعلى درجات احكام الرقابة على المخابز والأسواق وردع كل من تسول له نفسه المساس بالدعم.

ونجحت الحمله فى ضبط ٧ محاضر تصرف في إجمالى ٦١٧ شيكارة دقيق بلدى مدعم و٦ محاضر تجميع باجمالى ٣٩ شيكارة دقيق بلدى مدعم و٣١ محضر مواصفات و١٦ محضر نقص وزن و ١٠ محاضر عدم وجود قائمة بيانات و ٥ محاضر إنتهاء من الإنتاج و٤ محاضر عدم وجود ميزان و٣ محاضر إدارة مخبز بدون ترخيص ومحضر عدم نظافة.