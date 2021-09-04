دورات مياه لـ ذوي الهمم.. جولة عزة مصطفى بمدرسة بإحدى قرى البحيرة

أجرت الإعلامية عزة مصطفى، جولة داخل مدرسة الخرطوم الجديدة بإحدى قرى محافظة البحيرة، وأبدت عزة مصطفى إعجابها بالتجهيزات داخل المدرسة.

وكشف جوزيف حليم منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة تفاصيل إنشاء مدرسة تعليم أساسي في قرية الخرطوم بالبحيرة.



وقال جوزيف حليم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، إن المدرسة تبدأ في العمل مع العام الدراسي الجديد، والقرية كان بها مدرسة واحدة لم تكن كافية لحاجة القرية والقرى المجاورة لها.

وأضاف جوزيف حليم :" مدرسة الخرطوم الجديدة تعتبر مدرسة تعليم اساسي للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وقديما الاطفال كانوا يذهبون لقرى تبعد حوالي 7 كيلو من اجل الالتحاق بمدارس تعليم اساسي ".

وتابع جوزيف حليم :" تم إنشاء دورة مياه لذوي الهمم داخل مدرسة قرية الخرطوم وتم إنشاء المدرسة وفق أحد الاكواد العالمية في إنشاء المدارس".

