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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم..قافلة تنموية شاملة لمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد هدية جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استعدت جامعة عين شمس ممثلة في قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور  هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية، لانطلاق اليوم  قافلة تنموية شاملة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر وذلك في الفترة من ٥ إلى ٩ من سبتمبر الجاري.


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

 

وتنطلق فعاليات القافلة التنموية الشاملة تحت إشراف عام أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  و إشراف  سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشؤون القطاع .

هذا وقد  سافر فريق من جامعة عين شمس لمحافظة البحر الأحمر لتجهيز المقر المتكامل المخصص لأعمال القافلة إيذاناً ببدء الأعمال الرسمية للقافلة في الخامس من سبتمبر الجاري. 
ومن المقرر أن تضم فعاليات القافلة عيادات طبية مجانية في مختلف التخصصات الطبية مثل الرمد و الباطنة والعظام و الجلدية والأطفال وغيرها، كما يتم صرف العلاج مجاناً من خلال صيدلية القافلة ،هذا إلى جانب قياس الضغط والسكر والتحاليل المعملية.


يتم فتح فصول محو أمية واستخراج شهادات وعمل اكتتابات للمتحررين من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار و مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس .


يذكر  أن جامعة عين شمس تحرص على إطلاق القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية التي  تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .

 

الجدير بالذكر أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس عن توافد طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة علي معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة فى اليوم الثالث من المرحلة الثانية للتنسيق ، حيث تم استقبال  ٦٩٥ طالب وطالبة  من خلال 13 معملا في خمس كليات هم (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفة المأمون) كلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) كلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة .

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حيث أعلنت معامل كلية الهندسة عن استقبال عدد ٧٠ طالب وطالبة  (٢ معادلة/٦٨ عامة) ، وكلية الآداب ٤٧٥ (٢٥ معادلة/ ٤٥٠ عامة) ، وكلية البنات ٣٧ (١ معادلة/٣٦ عامة) ، وكلية الزراعة ٢٥ (٠ معادلة/ ٢٥ عامة) ، وكلية الحاسبات والمعلومات ٨٨ ( ١٣معادلة /  ٧٥ عامة)  ، حيث أصبح العدد الإجمالي ٦٩٥ طالب وطالبة فى اليوم الثالث للمرحله الثانية .

 

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس طلاب الثانوية العامة مركز تعليم الكبار تعليم الكبار

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