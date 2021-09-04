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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص

روبي ودينا الشربيني
روبي ودينا الشربيني

تحي الفنانة روبي حفلا خاصا مساء اليوم فى أحد الشواطئ بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير وعدد من نجوم الفن.

وخلال الحفل وجهت الفنانة روبي الدعوة للفنانة دينا الشربيني للصعود للمسرح وطلبت منها مشاركتها الغناء.

 

ولكنها سرعان ما وجهت روبي العتاب لـ دينا قائلة: مش حافظة أغاني الألبوم ليه، بعدها ظهر على الأخيرة الارتباك أثناء الغناء.

وتشارك روبي في بطولة مسلسل شقة 6 الذي يعرض على منصة شاهد.

قصة مسلسل شقة 6:

 

تدور أحداث مسلسل شقة 6 ،  حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6  روبى مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.  

 

كما تتواصل روبى من خلال أحداث مسلسل شقة 6  مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها  وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

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