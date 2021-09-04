أنا مش بتاع شو ..حمو بيكا يرد على اتهامه باستغلال طفلة مريضة بالسرطان

تعرض مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، لموجة انتقادات واسعة، بعدما نشر فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمن زيارته لطفلة مريضة بالسرطان.



وعاود بيكا نشر الفيديو من جديد مدافعًا عن نفسه وموضحًا وجهة نظره، قائلاً "بمناسبة البوست المنتشر بخصوص أني زرت الطفلة الجميلة في بيتها عشان هي بتحبني.. أولا أنا رُحت بناء على طلبها".

وأضاف: "ثانيا أنا مطلبتش أن حد يصورني أو أنا بتاجر بالمرض والتفكير ده.. ثالثا أهلها صوروني عشان فرحتهم بوجودي مش لغرض الشو والمتاجرة بالمرض".



وتابع حمو بيكا "بتتعبوا نفسكم على الفاضي.. أنا مش بتاع شو ولا هكون بتاع شو في حاجة زي دي بالذات.. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".



وتسبب نشر الفيديو، في الهجوم على المطرب، بعدما اعتبر مهاجموه أنه يتاجر بمرض الطفلة لكسب تعاطف الجمهور معه، وهو الأمر الذي دفعه إلى حذفه.



وكان حمو بيكا قد نشر مساء الأربعاء الماضي فيديو لزيارته طفلة مريضة بالسرطان، في محافظة الإسكندرية.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4567811346572306&id=1157490624271079&sfnsn=scwspwa