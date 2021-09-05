أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الجيزة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث أدارت مكتبة الطلبة بإمبابة حوار حول مدينة "بغداد"، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية عن مفارش من التول، بينما أقام بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان "الفلاح المصري نموذج للكفاح"، وناقش بيت ثقافة المتانيا كتاب "عصر التوحيد" تأليف هشام الجبالي، بينما نظم قصر ثقافة الجيزة ورشة تعليم فيولينه للفنان أحمد محمود وورشة تدريب جمباز للمدربة ولاء طارق، وورشة رسم حر وورشة تعليم بيانو، بينما قامت مكتبة السلام الثقافية بعمل ورشة فنون لتعليم الرسم، ونظمت مكتبة منشأة البكاري ورشة إعادة تدوير للكمامات.

استضافت مكتبة البحر الأعظم، مركز شباب أبو النمرس، ونظمت محاضرة بعنوان "التغيرات النفسية المصاحبة لسن المراهقة وكيفية التعامل معها"، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية وورشة حكي لكتاب "أنا الأمير"، كما نظم أعضاء النادي جولة داخل المكتبة، بينما نظمت مكتبة ساقية مكي الثقافية ورشة حكي لقصة "أحلام دجاجة" للمؤلف شاكر المعداوي.

أقامت مكتبة كفر حكيم ورشة حكي لقصة سيدنا إبراهيم، ونظمت مكتبة صول الثقافية ورشة حكي للأطفال عن محافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع حضانة تنمية المجتمع المحلي بالقرية، بينما نظم بيت ثقافة كرداسة ورشة حكي عن "التعامل بين الآباء والأبناء"، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "طرق لاستغلال الثورة البشرية لتنمية المجتمع"، ونظم بيت ثقافة أوسيم مسابقة معلومات عامة عن الصناعة .