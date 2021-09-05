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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد ظهور ديدان في مياه الشرب بـ الأقصر.. تحركات سريعة من الشركة

صدى البلد

شهدت منطقة المدامود بمحافظة الأقصر حالة من الاستياء والغضب بين سكان هذه المنطقة، عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجود ديدان في مياه الشرب.  

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى بيانا لها اليوم، أن إدارة الجودة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أفادت بأنه فور وصول المحتوى للمسئولين بالشركة تبين انحصار الشكوي في منطقتي نجع الحمادين وصعايدة المدامود وتم التحرك على الفور لفحص الشكوي علي عدة محاور لضمان سرعة إزالة اسباب شكوي للمواطنين.

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وأضاف البيان أن المحور الأول قيام قسم التسرب بفحص خطوط شبكات مياه الشرب لضمان عدم وجود تسربات تؤدي إلي تلك المشكلة.


المحور الثاني قيام مسئولي الشبكات بإجراء عملية غسيل شامل للشبكات منذ ورود الشكوي ومستمر حتى صباح الغد.
 

المحور الثالث  قيام مسئولي الجودة بمعمل الصعايدة بمراجعة كافة عمليات تنقية المياه بالمحطات والقيام، حيث تم إجراء عمليات الفحص الميكروسكوبي لطرود مصادر تغذية منطقة الخدمة سواء محطة الصعايدة أو محطة الترشيح الطبيعي بالصعايدة وكذلك فحص الخزانات الموجودة بالمحطتين وتبين من خلال الفحص سلامة ومطابقة المياه.


وتم رفع عينات من الشبكات وإجراء اعمال الفحص الميكروسكوبي لها وتبين وجود يرقات البعوض في العينات التي تم رفعها.


ونتائج عينات الشبكات التي أظهرت وجود يرقات البعوض في المياه تبين أن السبب في المشكلة ينحصر في وجود خزانات مياه بها مياه راكدة غير مستغلة وتلك الخزانات متواجدة في المدارس و المساجد وذلك لظروف انتشار جائحة كورونا وتلف محبس عدم الرجوع بتلك المنشأت تسبب في حدوث المشكلة و ظهور يرقات البعوض في المياه .
 

وعليه قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بإغلاق وصلات المدارس والمساجد التي يتواجد بها خزانات غير مستغله حاليا لظروف إنتشار جائحة كورونا وحصرها للبدء في أعمال غسيل وتطهير تلك الخزانات قبل بدء العام الدراسي عن طريق قسم التطهير بشركة مياه الشرب و الصرف الصحي باالأقصر .
 

وكذلك التنبيه على الأهالي بمنطقة الشكوي بإجراء أعمال غسيل وتطهير الخزانات المتواجدة بمنازلهم مع الاستعانة بخبرات قسم التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقصر، وقيام مسئولي التوعية بالشركة بتوعية المواطنين بضرورة الاهتمام بنظافة خزانات المياه المتواجدة بمنازلهم.
 

واستمرار أعمال غسيل الشبكات بجميع شبكات المدامود واستمرار رفع العينات من الشبكات والتي أظهرت مطابقة المياه للمواصفات و المعايير في منطقة الشكوي .
 

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بالمواطنين بالتواصل الفوري حال وجود أي شكاوى متعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي لحلها على الفور.

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