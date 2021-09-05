سيدة ثلاثينية من سوهاج تحقق حلمها وتلتحق بكلية الطب.. فيديو

قالت لمياء فاروق التي التحقت بكلية الطب وهي في الثلاثينات من عمرها، إنها حصلت على الثانوية العامة سنة 2008 وتخرجت في كلية التجارة جامعة سوهاج عام 2012 ، مؤكدة أنها كان لديها طموح الالتحاق بكلية الطب البشري منذ صغرها.

وأضافت لمياء فاروق خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "التاسعة" على القناة الأولي المصرية: “تزوجت وأنجبت طفلين ووجدت أن رغبة تحقيق حلمي مازالت تراودني، وطلبت من زوجي ووالدي أن أكمل دراستي ووافقا، وبالفعل التحقت بالثانوية العامة في العام الدراسي 2017_2018”.



وأوضحت لمياء فاروق، أنها حققت حلمها وهي الآن مقيدة في كلية طب جامعة سوهاج.



كشفت لمياء فاروق تفاصيل تحقيق حلمها بدخول كلية الطب بعد زواجها وتخطيها سن الثلاثين في محافظة سوهاج.

وقالت لمياء فاروق: "ما فعلته كان حلم بالنسبة لي منذ 12 عاما، ومن زمان وانا بحلم باليوم اللي هيكون فيه طبيبة".

وأضافت لمياء فاروق: "عايزة أصبح دكتورة شاطرة، ولكنني لم اتمكن أن اتخذ هذا القرار في سن مبكرة، وبعد زواجي وولادة أطفالي قررت دخول الثانوية العامة مجددا كي أحصل على مجموع مرتفع وادخل كلية الطب".