ليس من بينهم محمد منير .. تعرف على المطربين المفضلين لـ شيكابالا

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك عن أفضل المغنين الذين يحبهم ويستمع لأغانيهم، ولم يذكر من ضمنهم محمد منير.

ويعد محمد منير أحد أبرز الفنانين في الوطن العربي والمعترف بتشجيعه لنادي الزمالك كما أنه من أسوان نفس محافظة شيكابالا .

وذكر شيكابالا خلال لقائه مع عمرو اديب عبر قناة إم بي سي مصر حبه لـ عمرو دياب ومحمد حماقي واحمد منيب أحد ابرز الفنانين في أسوان والمعلم الاول لـ محمد منير طبقا لتصريحات سابقة .

واستعجب الجمهور من ابتعاد شيكابالا عن ذكر محمد منير .

تصدر هاشتاج اسأل شيكابالا، اليوم الاحد ، تريند موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة تويتر، وذلك مع استضافة نجم الزمالك في برنامج الحكاية المذاع عبر شاشة فضائية إم بي سي مصر، ويقدمه الإعلامي الكبير عمرو أديب.

تهديد حلقة شيكابالا

في سياق أخر وأرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا انذار رسمي وعاجل لإدارة قناة MBC مصر طالب فيه إدارة القناة بمنع إذاعة حلقة شيكابالا والتى نوهت القناة عن استضافتها له مع الإعلامي مقدم برنامج الحكاية على القناة.

وذكر طارق محمود فى إنذاره الموجهة الإدارة القناة ان اللاعب شيكابالا والذي فرضت عليه عقوبات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكراره اثارة الجماهير وسب اتحاد الكرة المصرى وتجاوزه اللفظى والاحتكاك بمسؤول النظام والاتحاد المصري بعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى فى الدورى , والذى ادى الي اثارة الفتنة بين جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك وتوجيه عبارات السب من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما علم صدى البلد ان الإعلامي عمرو أديب تجاهل إنذار أحد المحامين ؛ والذي يطالب فيه بمنع إذاع حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" التي يستضيف خلالها كابتن نادى الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقرر القائمون على البرنامج عرض الحلقة على الهواء مباشرة ؛ وعدم الاهتمام بقرار الإنذار .