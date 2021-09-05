عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس من بينهم محمد منير .. تعرف على المطربين المفضلين لـ شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا

كشف محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك عن أفضل المغنين الذين يحبهم ويستمع لأغانيهم، ولم يذكر من ضمنهم محمد منير. 

ويعد محمد منير أحد أبرز الفنانين في الوطن العربي والمعترف بتشجيعه لنادي الزمالك كما أنه من أسوان نفس محافظة شيكابالا . 

وذكر شيكابالا خلال لقائه مع عمرو اديب عبر قناة إم بي سي مصر حبه لـ عمرو دياب ومحمد حماقي واحمد منيب أحد ابرز الفنانين في أسوان والمعلم الاول لـ محمد منير طبقا لتصريحات سابقة . 

واستعجب الجمهور من ابتعاد شيكابالا عن ذكر محمد منير .

تصدر هاشتاج اسأل شيكابالا، اليوم الاحد ، تريند موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة تويتر، وذلك مع استضافة نجم الزمالك في برنامج الحكاية المذاع عبر شاشة فضائية إم بي سي مصر، ويقدمه الإعلامي الكبير عمرو أديب.

تهديد حلقة شيكابالا 

في سياق أخر وأرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا انذار رسمي وعاجل لإدارة قناة MBC مصر طالب فيه إدارة القناة بمنع إذاعة حلقة شيكابالا والتى نوهت القناة عن استضافتها له مع الإعلامي  مقدم برنامج الحكاية على القناة.

وذكر طارق محمود فى إنذاره الموجهة الإدارة القناة ان اللاعب شيكابالا والذي فرضت عليه عقوبات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكراره اثارة الجماهير وسب اتحاد الكرة المصرى وتجاوزه اللفظى والاحتكاك بمسؤول النظام والاتحاد المصري بعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى فى الدورى , والذى ادى الي اثارة الفتنة بين جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك وتوجيه عبارات السب من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما علم صدى البلد ان الإعلامي عمرو أديب  تجاهل إنذار أحد المحامين ؛ والذي يطالب فيه بمنع إذاع حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" التي يستضيف خلالها  كابتن نادى الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقرر القائمون على البرنامج عرض الحلقة على الهواء مباشرة ؛ وعدم الاهتمام بقرار الإنذار .

شيكابالا الزمالك محمد منير منير

ترشيحاتنا

لعشاق الفخامة.. مواصفات وأسعار كاديلاك اسكاليد 2021 في عمان| صور

التشكيل المتوقع منتخب مصر لمواجهة الجابون في تصفيات كأس العالم

أخبار الزمالك.. كارتيرون يصل القاهرة.. وحسم قائمة الفريق

ليس من بينهم محمد منير .. تعرف على المطربين المفضلين لـ شيكابالا

شيكابالا يدخل في نوبة بكاء .. تعرف على السبب

قنبلة موقوتة.. ديانا ودودي الفايد علاقة زائفة مثلتها الأميرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

مقطع فضحه.. ضبط مواطن تحرش بالنساء في مرفق بـ المدينة المنورة

جراحة غدا| لميس الحديدي تكشف تطورات حالة إيمان الحصري وياسمين عبد العزيز

بعد الإنذار الرسمي لمنع الحلقة..شيكابالا يصل MBC من أجل لقاء عمرو أديب

روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ