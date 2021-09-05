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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشوى مصطفى لـ شيكابالا: بنحبك يا ابن بلدنا الطيبة

صدى البلد

وجهت الفنانة نشوي مصطفي، رسالة  مؤثرة  للاعب شيكابالا بعد بكائة أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب.

وكتبت نشوي مصطفي عبر حسابها بموقع التواصل فيسبوك: متعيطش ياشيكااااااااااااا احنا بنحبك يا ابن بلدنا الطيبة.

شيكابالا يفتح قلبه لـ عمرو أديب.. كشف عن سر خلافه مع مجاهد وميدو.. وبكى على الهواء

عمرو أديب عن هدية شيكابالا: أنا مضيت للزمالك وهشارك في الدوري الجاي


وأجهش محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك ، بالبكاء على الهواء، بعد مشاهدته لتقرير مصور تضمن رسائل له من عدد من جماهير الزمالك والأهلي.

واستمر بكاء قائد الزمالك على الهواء لعدة دقائق خلال استضافته في حلقة لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر، قائلا:" أنا مش كدا لعيبة الأهلي عارفين اني مش كدا والاهلاوية صحابي عارفين اني مش كدا".

وأضاف: "حين تحاول إيصال أمر ما أجعله يصل بالصورة الصحيحة، جمهور الزمالك ليس قليل، وفي اى مكان في العالم بينظرنا الكثير لكن في مصر نتعامل بطريقة غير جيدة".

وكشف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، كواليس وتفاصيل ما حدث بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة في مباراة الاحتفال بفوز الزمالك بالدوري.

وتابع:" أنا ماشتمتش رئيس الاتحاد وهو طلع وقال إني ماشتمتوش ومعرفش ليه اتوقفت بعد الكلام ده".

ودخل "شيكابالا"، إلى الاستوديو حاملا درع الدوري على الهواء ليفاجأ الإعلامي "عمرو أديب"، بدخوله الاستوديو حاملا دخل الدوري.

 

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