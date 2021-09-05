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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القلب مش مبسوط.. صلاح عبد الله يتحدث عن أزمته الصحية الأخيرة

صدى البلد

تحدث الفنان  صلاح عبد الله عن إصابته الأخيرة بأزمة قلبية،  والتي استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامة.

وكتب صلاح  عبد الله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  "إنستجرام":

"بيسين وبحر ودلع.. والقلب مش مبسوط ، مالك يا قلب الجدع.. من إيه وليه مقبوض ، ما ياما شُفت البدع.. وياما واجهت ضغوط ، والعقل منها خلع.. وعاد وعاش مظبوط"،  يعنى الخلاصة يا قلب صاصا، دى حالة وهتروح لحالها بفضل الله، وزى اللى فات هتفوت".

 

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وكان الفنان صلاح عبد الله، قد تعرض لوعكة صحة واصيب بأزمة قلبية، استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامة.

من ناحية أخرى، يجسد الفنان الكبير صلاح عبد الله، ضمن أحداث فيلم "مينى بار" شخصية "حجاج"، الذى يعمل مدير ملهى ليلى لأحد الأماكن السياحية المرخصة التى تجلب الزائرين العرب لديها لمشاهدة الفقرات الفنية وتقدم على هذا المسرح الغنائى الاستعراضى.

وتدور أحداث فيلم « مينى بار» فى المرتبة الأولى ب إطار أكشن كوميدى، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التى يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة، فتغير حياتهم فى يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب وذلك فى إطار اجتماعى تشويقى وغيرها.

ويذكر أن توقف تصوير فيلم «مينى بار» ، أكثر من عام بسبب إنتشار بعض الأزمات الصحية التى تأثرت بها صناعه السينما العالمية فمنها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، بالإضافة إلى انشغال الكثير من نجوم هذا العمل لإرتباطهم بإعمال فنية أخرى وغيرها ، وكان قد انتهى فريق العمل من تصوير أكثر من 40 % من مشاهد الفيلم قبل أن يعودوا لإستئنافه خلال الفترة المنقضية.

وجدير بالذكر بأن فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبه ونخبه من النجوم ويعد أبرزهم، النجم نضال الشافعى ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، راندا البحيرى ، منه فضالى ، حسن عبد الفتاح ، طاهر أبو ليله ، علاء مرسى ، محمد أوتاكا،  روان فؤاد ، ياسر الزنكلونى ، محمود فارس ، علاء زينهم ، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى ، إبرام سمير ، ماجد إسكندر ، الكابتن لوشا ،المطرب العراقى محمد السالم ، مارى وجيه ، بسام كارم ، محمد السنى، هانى ناظر ، محمد دسوقى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل ، ياسر على ماهر ، منير مكرم ، الفنان الراحل فايق عزب رحمه الله ومجموعة من الوجوه الصاعده ويعد أبرزهم سلمى سعيد ، رودينا الشربينى، منه السيسى، أحلام عابدين، مليكه رسلان ، لودى على ، فيفيان ، الفنانه السورية غصون ، كاريمان نصر ، جينا حميد وآخرين وهو من سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.

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