كيف نجحت مصر في عبور موجات كورونا بأقل الخسائر..تقرير

عرض برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن آليات نجاح مصر في تخطي موجات فيروس كورونا بأقل الخسائر .

وجاء في التقرير أن مصر بدأت مكافحة الموجة الرابعة ، وذلك بعد زيادة الأعداد بشكل ملحوظ ، وتخطيها المائة إصابة ، ومن المتوقع ارتفاعها بشكل ملحوظ في منتصف سبتمبر ، في نفس الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتكثيف جهودها لتطعيم المواطنين .

ولفت التقرير إلى أن مصر لها قصة نجاح مع تخطي الموجات الثلاثة السابقة ، حيث اتخذت منذ بدأ الموجة مجموعة من الإجراءات الاحترازية اختلفت على مدار سنة ونصف ، وذلك حسب انتشار الفيروس .

وعملت الحكومة المصرية في ملف فيروس كورونا من أكثر من اتجاه ، حيث راعت التداعيات السلبية ، وشكلت لجنة للتعامل مع العمالة الغير منتظمة ، كما أنها نجحت في توفير أدوية ولقاحات كورونا ، وتنسيق القوى البشرية لمواجهة كورونا .