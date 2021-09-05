أولى الرحلات المصرية المباشرة تصل مطار الكويت .. هجوم حوثي بصواريخ باليستية ومسيرات مفخخة على السعودية.. وتوقعات باندلاع حرب أهلية في أفغانستان.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

الصحف الكويتية

مطار الكويت يستقبل أولى رحلات القاهرة

قمة مصرية - قبرصية تستبق «محادثات أنقرة»

البحرين توافق على جرعة منشطة ثالثة من «سبوتنيك V»

سوريا ترحب بطلب لبنان استيراد الغاز المصري عبر أراضيها

البرازيل تعلق استخدام 12 مليون جرعة من لقاح سينوفاك

تصاعد الدعوات لمواجهة التغيّر المناخي بعد الفيضانات الأميركية

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار اهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشان المصري.

وقالت صحيفة الجريدة إنه قبيل 3 أيام من انطلاق مباحثات مصرية- تركية في العاصمة أنقرة الثلاثاء المقبل، اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، في قمة بالعاصمة المصرية القاهرة أمس، على الالتزام السياسي بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون والتكامل بين البلدين، خصوصا في مجالات الربط الكهربائي، أو في تسريع خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط «حقل أفروديت» القبرصي بمحطات الإسالة المصرية، تمهيدا لتصدير الغاز للأسواق الأوروبية.

محليا، أبرزت صحيفة الأنباء استئناف أولى الرحلات التجارية المباشرة بين الكويت ومصر صباح اليوم الأحد، بعد توقف دام لنحو 13 شهرا، وذلك من قبل شركات الطيران الوطنية والمصرية.

ووفقا لمصادر مسؤولة لـ«الأنباء»، فإن مطار الكويت سيشهد زخما كبيرا في حركة الركاب ليصل الى 10 آلاف قادم في اليوم بعد تشغيل الرحلات من وإلى القاهرة، حيث سيتم تشغيل 9 رحلات طيران مباشرة يوميا الى القاهرة تحمل على متنها 1562 راكبا قادما من مصر.

وفي سياق المتصل، قالت صحيفة الراي إن أولى الرحلات المباشرة القادمة من سوهاج حطت في مطار الكويت الدولي «T1» وعلى متنها نحو 114 راكبا عبر خطوط «فلاي ايجبت».

ولفتت صحيفة الوطن إلى اعلان شركة الخطوط الجوية الكويتية أمس السبت إعادة تشغيل رحلاتها التجارية من وإلى العاصمة المصرية القاهرة اعتبارا من اليوم الأحد بواقع رحلتين في اليوم.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة فايز العنزي في تصريح صحفي إن موعد أولى الرحلات المتجهة إلى القاهرة الأحد هو في تمام الساعة 25ر12 ظهرا في حين ستغادر الرحلة الثانية غدا أيضا في تمام الساعة 35ر11 مساء.

وأشارت صحيفة القبس إلى إعلان وزارة الصحة أمس عن تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 410270 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2423 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 187 حالة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 405770 حالة.

وأوضحت صحيفة الجريدة إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين والمناطق المدنية وتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة بثلاثة صواريخ باليستية تجاه المنطقة الشرقية ومدينتي نجران وجازان إضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.



عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الجردية إلى اعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزيرها لويد أوستن سيبدأ اليوم جولة خليجية تشمل إلى جانب الكويت، السعودية وقطر والبحرين.

وصرح المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، أمس، بأن أوستن سيلتقي خلال هذه الجولة «شركاء إقليميين ويشكرهم على تعاونهم مع الولايات المتحدة أثناء إجلائنا للأميركيين والأفغان ومواطني دول أخرى من أفغانستان»، مضيفاً أن الوزير «سيعيد تأكيد علاقاتنا الدفاعية القوية في المنطقة، وسيلتقي أفراد الخدمة وموظفي الحكومة الأميركية لشكرهم على المهنية التي أجروا بها عملية الإجلاء».

أفادت صحيفة القبس بإعلان وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ بالستية و3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، وجازان ونجران جنوبي المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي، أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء"، باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف أن "عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة.

أشارت صحيفة الأنباء إلى اعلان السلطات البحرينية أنها وافقت على استخدام جرعة منشطة من لقاح «سبوتنيك V» للوقاية من فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على جرعة ثالثة من اللقاح الروسي.

وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) إن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن عن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح «سبوتنيك V» للفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق،

أشارت صحيفة الوطن إلى ترحيب سوريا بطلب لبنان استيراد الغاز المصري عبر أراضيها بهدف توليد الطاقة، وذلك بعد أن قام وزراء لبنانيون بزيارة هي الأعلى مستوى لدمشق منذ سنوات.

يعاني لبنان نقصا في الطاقة أجبر حتى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات، على الإغلاق أو تقليص عملياتها. وهذه الأزمة ناجمة عن انهيار مالي أوسع أضر بالاقتصاد بشدة منذ عام 2019.



دوليا، أشارت صحيفة الراي إلى اعلان هيئة أنفيسا للرقابة الصحية الاتحادية في البرازيل إنها علقت استخدام أكثر من 12 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة سينوفاك الصينية بعد اكتشاف أنه تم إنتاجها في مصنع غير مرخص.

وقالت أنفيسا إن معهد بوتانتان للطب الحيوي في ساو باولو أبلغها بأن 12.1 مليون جرعة تم تصنيعها في هذا المصنع وأرسلت إلى البرازيل.

أوضحت صحيفة القبس تأكيد الحكومة البريطانية امس خططها لتجديد بعض السلطات الأمنية المؤقتة التي تم تفعيلها لضمان التزام الشعب بإجراءات الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة «إيفينينج ستاندرد» البريطانية على موقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشعل مخاوف حول الإغلاق العام خلال فصل الشتاء المقبل بتمديد بعض السلطات الحكومية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا لمدة 6 أشهر أخرى.

ذكرت صحيفة الأنباء أن مسؤولون أميركيون طالبوا بخوض معركة شرسة ضد التغير المناخي الذي يشتبه في أنه كان السبب وراء الفيضانات المدمرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأربعاء الماضي. وارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي خلفها الإعصار «أيدا» في منطقة نيويورك وضاحيتها إلى 47 شخصا على الأقل، في إطار حدث «غير مسبوق» مرتبط بالطقس أرجعه المسؤولون إلى التغير المناخي.

قالت صحيفة الراي إن حوالى 140 ألف شخص بينهم نحو 18 ألفاً في باريس تظاهروا، السبت ضد التصريح الصحي المفروض في مدن عدة في فرنسا، للأسبوع الثامن على التوالي، في أعداد أقلّ من تلك التي شاركت في التجمعات الماضية، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.

وأحصت الوزارة 215 تجمعاً بينها خمسة في باريس

وأفادت صحيفة الجريدة بأن حركة طالبان أرجأت مجددا أمس إعلان حكومتها التي قد تعطي تشكيلتها فكرة عن السنوات المقبلة في أفغانستان، حيث لا يزال النظام الجديد يواجه مقاومة مسلحة في وادي بانشير.

وبعد 3 أسابيع على عودة الحركة إلى الحكم، لا يزال الأفغان يترقبون الحكومة المنتظرة حالهم حال المجتمع الدولي.

وقد يفسر الوضع في بانشير، أحد المعاقل الأخيرة للمعارضة المسلحة ضد الحركة، التأخير في إعلان الحكومة الجديدة.

وفي الشأن نفسه، قالت صحيفة القبس إن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، رجح أن تندلع حرب أهلية في أفغانستان، محذّراً في تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام الأميركية، من أن هذه الظروف ستقوي شوكة الجماعات الإرهابية، وفق ما ذكرته فرانس برس.

ومع بدء القوات الأميركية انسحابها، سيطرت طالبان على أفغانستان إثر هجوم خاطف، فيما لم تبق إلا ولاية بانشير تقاوم المتشددين.