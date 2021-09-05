أنا المسئول قدام ربنا .. السيسي يشدد على إجراءات كورونا ويوجه رسالة للمصريين

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من المصريين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة خلال الفترة المقبلة لتجنب مخاطر فيروس كورونا .



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر أبواب الخير : “ أطالب المصريين بالإجراءات الاحترازية الكاملة والتطعيم بلقاح كورونا ، كما أطالب وزارة الصحة بتكثيف جهودها من أجل الحد من انتشار الفيروس ” .



وأضاف : " لابد من الحصول على لقاح كورونا من قبل المصريين حتى تتحقق المناعة الشاملة والتعامل بشكل جيد مع فيروس كورونا، انا المسئول قدام ربنا على كل المصريين وأطالبهم بالإجراءات الاحترازية والحصول على لقاح كورونا .



